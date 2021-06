Sponsorloop moet zorgen voor terrasoverkapping en jeugdcorner

DE WILP – In de week van 7 tot en met 13 juni organiseert De Wilper Boys een sponsorloop om geld in te zamelen voor de aanbouw van terrasoverkapping en de inrichting van de jeugdcorner. Om tot een zo mooi mogelijk resultaat te komen is gekozen voor een sponsorloop waarbij leden geld in zamelen door rondjes te lopen op het sportpark. Op deze manier kan elk lid zijn figuurlijke steentje bijdragen bij de komst van deze nieuwbouw. De vereniging wil met deze investering meer familiegevoel, warmte en saamhorigheid creëren op Sportpark Wilper Boys.

Het plan voor deze verbouwing ligt al een tijdje op de plank. De vereniging wil juist nu, na zo’n jaar waarin mensen het verenigingsgevoel en de gezelligheid toch een beetje uit het oog verloren zijn,dat echte warme verenigings- en familiegevoel weer helemaal terugbrengen. “Met de terrasoverkapping en de jeugdcorner ontstaat er hopelijk meer een familiesfeer. Waar voor jong en oud wat te beleven is”, aldus voorzitter Luuk Janssen. Om het budget voor deze ingreep nog wat aan te vullen heeft de club gekozen voor een corona-proof evenement in de vorm van een sponsorloop. Het geld dat wordt opgehaald wordt direct geïnvesteerd in de verbouwing. “Het is een bewuste keuze geweest om het event te verspreiden over de hele week. Op deze manier kunnen we ons aan de geldende regels houden en blijft het voor ons zelf ook overzichtelijk. De deelnemers zoeken op eigen initiatief een sponsor. De sponsor kan kiezen voor een vast bedrag of voor een bepaald bedrag per gelopen rondje. Via de webshop kan een sponsor een bedrag inleggen een daarbij aangeven welk lid er wordt gesponsord. Hierbij hanteren we een minimum van vijf euro per sponsor. Als een sponsor minder wil betalen dient hij of zij het geld contant mee te geven.”

De voorzitter hoopt dat er met de sponsorloop enkele duizenden euro’s worden opgehaald. “We hopen dat het grootste deel van onze leden mee wil doen. Maar we verwachten wel dat de bereidheid bij de jeugdleden groter is dan bij de senioren.”

Om elke deelnemer en elk team nog eens extra aan te moedigen worden er na de sponsorloop nog enkele prijzen weggegeven aan het team en de deelnemer die het meeste geld heeft opgehaald en voor wie de grootste afstand heeft gelopen. Enkele prijzen zijn een handdoek, een sjaal of een trainingspak. Alles in de huisstijl van de club. “We hopen op deze manier zo veel mogelijk geld in te zamelen zodat we heerlijk kunnen zitten onder de terrasoverkapping, zowel voor, tijdens en na de wedstrijden. En dat terwijl de jongste generatie een leuke speelplek heeft in de jeugdcorner.” Als het een beetje meezit moet de verbouwing er tegen het einde van het jaar op zitten. “Na de zomer hopen we klaar te zijn met het grootste gedeelte, zodat we richting de winter alleen nog de afwerking hoeven te doen.”

Nationale Voetbaldag

Op zaterdag 12 juni is het ook nog eens Nationale Voetbaldag en daarom zijn er die dag ook diverse andere activiteiten. “Het programma die dag is inmiddels alweer iets anders. We hebben te horen gekregen dat de Regio Cup van start gaat voor de jeugdteams. De ochtend zal dus in het teken staan van het spelen van wedstrijden voor deze Regio-Cup. Hierbij spelen we tegen een gelijkwaardige tegenstander uit de regio. In totaal met vijf teams in een poule. Zo speelt elke team dus vier wedstrijden, twee thuis- en twee uitwedstrijden. De wedstrijden zullen worden gespeeld op vier verschillende zaterdagen in de maand juni. Op 12 juni zullen in de ochtend dus ook verschillende Regio-Cup wedstrijden worden gespeeld. Tijdens het middagprogramma zullen er verschillende voetbalgerichte activiteiten te doen zijn. Zo komen onder andere Laura Hummel (keepster Oranje zaalteam) en Mariël Miedema (Oranje Beachsoccerteam) naar de club die middag. Zij zullen ondersteunen bij de activiteiten. Zo gaat de jeugd strijden om de felbegeerde penaltybokaal. Laura Hummel gaat het doel verdedigen tijdens deze strijd.”

Wat: Sponsorloop

Waar: vv de Wilper Boys

Wanneer: 7 t/m 13 juni

Info: www.dewilperboys.nl