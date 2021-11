Sponsorloop voor Kika in Roden

RODEN – Studenten van de opleiding Sportkunde op de Hanzehogeschool in Groningen organiseerden vrijdag 19 november een sponsorloop voor Kika. Zo’n 110 kinderen van de openbare Dalton basisschool het Valkhof in Roden deden mee aan de sponsorloop. Ze liepen meerdere rondjes van 250 meter. Hoeveel er is opgehaald is nog niet bekend, vertelden docenten van de basisschool. ‘We weten al wel dat het bedrag hoog is, omdat sommige kinderen voor een vast bedrag liepen. Weer anderen kregen per rondje een bedrag. Dat moeten we dus nog allemaal optellen.’