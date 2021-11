Spooky spannend!

RODEN – Voor een ontspannende wandeling moest je zaterdagavond niet in het Mensingebos zijn. Want daar was het alles behalve relaxed. De kans de dat je een paar enge figuren tegen kwam was vrijwel zeker. In het kader van Halloween was namelijk een spooktocht georganiseerd. Zo’n driehonderdtwintig diehards waagden zich aan het hachelijke avontuur. De geesten van het oude Landgoed Mensinge waren onrustig en bezonnen zich op wraak. Aan de deelnemers de scary taak om in het bos te patrouilleren. Wie een masker droeg was beschermd tegen de horrorfiguren. Rond een uurtje of twaalf keerde de rust terug en was het tijd voor een warme versnapering.