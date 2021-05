Sport en spel

NORG – Tussen de buien door was het voor leerlingen van de basisscholen afgelopen donderdag in de Meivakantie prima toeven op de voetbalvelden van vv GOMOS. Beweegdorp Norg had vier workshops bedacht die goed in de smaak vielen. Enkele tientallen kinderen konden hun energie kwijt tijdens het boksen, hiphopdansen, skippybaldrummen en het maken van gezonde traktaties. Er was dus keuze genoeg en met dit gevarieerde aanbod was het volop genieten van de vakantiedag, met veel lachende gezichten als mooi resultaat.