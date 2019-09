sportaccommodaties Noordenveld rookvrij

NOORDENVELD – Om kinderen te beschermen tegen schadelijke tabaksrook, zijn vanaf 26 september de gemeentelijke sportaccomodaties rookvrij.

Wethouder Westendorp: “Het is van belang dat, daar waar kinderen sporten, de omgeving rookvrij is. Wanneer kinderen een accommodatie betreden dan moet het natuurlijk niet zo zijn, dat ze door een grote rookwolk moeten lopen als ze naar binnengaan. De kinderen moeten juist beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van tabaksrook. We kunnen het roken niet zomaar verbieden, maar we kunnen wel het goede voorbeeld geven. Net als in andere gemeenten willen we ook in Noordenveld steeds meer overgaan tot het instellen van rookvrije zones bij openbare gebouwen. Zo beschermen we in elke fase van het opgroeien de kinderen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.”

Gemeentelijke sportaccommodaties rookvrij

Om dit in de gemeente Noordenveld te bevorderen worden de sportaccommodaties, Sportcentrum De Hullen in Roden, De Brinkhof in Norg en de sporthal in Peize rookvrij. Om dit te onderstrepen onthult wethouder Westendorp op donderdag 26 september om 12.00 uur een bord dat de aandacht vraagt voor een rookvrije generatie bij de ingang van sportcentrum de Hullen.