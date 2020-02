Sportakkoord Noordenveld komt dichterbij

NOORDENVELD – Men kan er nog even aan schaven, maar het Sportakkoord van de gemeente Noordenveld komt zeker dichterbij. Afgelopen week kwamen afgevaardigden van sportclubs in de gemeente bijeen in Golfclub Holthuizen, om deel te nemen aan een zogeheten ontwerpsessie. In totaal kwamen zo’n 35 man op de bijeenkomst af, zag wethouder Jeroen Westendorp. ‘Daar kunnen we zeer tevreden over zijn’, stelde hij. ‘De aanwezigen kwamen met nieuwe ideeën en inzichten. Je merkt vooral dat er behoefte is aan samenwerking tussen verschillende verenigingen.’ Sportformateur Hans Slender is de laatste tijd bezig geweest om input van de verschillende verenigingen op te halen. De vraag is hoe sport en bewegen de komende jaren nog beter kan worden benut voor een gezond, leefbaar en aantrekkelijk Noordenveld. Nog dit voorjaar moet het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Noordenveld worden gepresenteerd.