Sportcarrousel Noordenveld op zaterdag 3 september 

NOORDENVELD – Sporten is voor kinderen erg belangrijk. Sporten is gezond, verbetert de conditie en is goed voor het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Bovendien maken kinderen al sportend veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Korfbalvereniging Noordenveld vindt het belangrijk dat er voor ieder kind een passende sport is. Niet voor ieder kind is het kiezen van een sport echter even makkelijk. Korfbalvereniging Noordenveld heeft daarom in een samenwerking met Voetbalvereniging ONR en Tennisvereniging REO de Sportcarrousel in het leven geroepen.

Voor kinderen van de groepen 3 tot en met 6 is er op zaterdagochtend 3 september de unieke mogelijkheid om kennis te maken met drie verschillende sporten! Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen (kennismakings-) trainingen in drie sporten: korfbal, tennis en voetbal. Lijkt het je leuk om op een sport te gaan, maar weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Of vind je het gewoon leuk om te sporten? Meld je dan aan voor de Sportcarrousel! Wanneer: zaterdag 3 september Tijd: 9:30 tot 12:30 uur. Waar: Sportveld KV Noordenveld, Borglaan 7. Voor wie: Kinderen van groep 3 tot en met 6 jaar. Aanmelden: sportcarrousel-noordenveld@hotmail.com. o.v.v. voornaam, achternaam, groep en school.