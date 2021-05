Sportclubs blij met kwijtschelden huur door gemeente

‘Hopelijk kunnen we nu langzamerhand weer naar de normale situatie’

NOORDENVELD – Onlangs besloot het college om de huur van sportorganisaties met gebruiksvoorwaarden kwijt te schelden voor de periode dat de accommodaties op last van de overheid gesloten zijn. ‘De rijksoverheid heeft de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties ingesteld,’ verklaart wethouder Jeroen Westendorp. ‘Nu gaat het om het laatste kwartaal van 2020. Om een aanvraag in te dienen, moet het college een besluit nemen. Dat hebben wij nu gedaan.’ De regeling geldt niet alleen voor binnensporten die momenteel vrijwel niets mogen, maar ook voor buitensporten die ook last hebben van de coronamaatregelen doordat zij bijvoorbeeld de kantine niet mogen gebruiken. Wat betekent dit voor de sportverenigingen?

Judovereniging Yuseigachi in Norg huurt gewoonlijk een ruimte in de Brinkhof. Toch heeft de regeling niet veel effect voor de vereniging, aldus voorzitter Frederik van Lookeren Campagne. ‘Wij huren per uur en nemen geen uren af sinds de lockdown,’ geeft hij aan. ‘Daarom krijgen wij al vanaf december geen rekeningen meer. Dat is wel gunstig.’ Ondanks de lockdown heeft de judovereniging zelfs nog een paar nieuwe leden erbij gekregen. Ook zijn er wel enige afmeldingen, maar volgens Van Lookeren Campagne zijn dit niet meer dan normaal. Toch baalt ook hij van de lockdown. ‘We hebben wel wat andere activiteiten proberen te organiseren, bijvoorbeeld een speurtocht op het Noordseveld. Dat is leuk en het is een vorm van bewegen, maar het heeft niks met judo te maken.’ Gelukkig mag binnen sporten weer vanaf 19 mei. ‘Dan gaan we weer los,’ zegt Van Lookeren Campagne enthousiast.

‘Wij zijn heel blij met de aanvraag en toekenning van deze regeling,’ geeft voorzitter Hans de Vries van vv Roden aan. ‘Al een jaar lang mogen we bijna niks, behalve trainen op één veld. We zijn dan ook blij met iedere cent die we niet hoeven uitgeven.’ Ondanks de coronapandemie is de voetbalclub wel gegroeid richting de 875 leden voor volgend seizoen. ‘Dat komt ook doordat we doortrainden en op zaterdag activiteiten organiseerden,’ aldus De Vries. ‘De vaste kosten kunnen we dekken uit de contributie-inkomsten, maar we missen de inkomsten van de kantine natuurlijk wel. Daardoor kunnen we niet sparen en moeten we bijvoorbeeld kritisch zijn op de aanschaf van nieuwe ballen.’ Het terras bij de kantine van vv Roden mag nu weliswaar weer open, maar daar wacht de voetbalclub nog even mee. ‘Dat heeft niet zoveel zin,’ meent De Vries. ‘Er mag geen publiek komen, waardoor je het maar voor een paar mensen doet. Tegelijkertijd moeten we dan wel voorraden aanleggen, die we in de zomer weer allemaal weg kunnen doen omdat we dan weer dicht zijn.’ Wel is de voorzitter van vv Roden positief voor het komende seizoen: ‘Ik ga ervan uit dat we dan weer volop los mogen.’

Ook de tennisvereniging van Peize spreekt van een goed initiatief. ‘Wij zien er alleen niet zoveel van,’ zegt penningmeester Chiel Heeres. ‘Wij pachten de grond van de gemeente en hebben geen huur. Het enige wat wij weleens huren in de winter is de sporthal, maar die lessen worden gegeven door Tennis School Noordenveld die ook de huur voor zijn rekening neemt.’ Daardoor merkt TV Peize weinig van de tegemoetkoming door de gemeente, maar kost deze de club ook niets. Wel mist de tennisvereniging de omzet van de kantine. Desondanks klaagt Heeres niet: ‘Wij zijn afgelopen jaar in ledenaantal gegroeid, omdat tennis lange tijd nog wel mocht. Iedereen heeft keurig contributie betaald en de sponsoren bleven ook. Sportief was er dus wel een last, maar financieel niet.’

Heel anders is de situatie bij basketbalvereniging Flying Red in Roden. De vereniging bevindt zich zowel sportief als financieel in zwaar weer, aldus voorzitter Berend Hoekstra. ‘Deze regeling is heel mooi,’ zegt hij. ‘Wij hadden een tijd geleden al een verzoek ingediend om korting te krijgen op accommodaties. Binnensporten konden het hele seizoen niks en als vereniging is het dan heel lastig.’ Het was met name lastig om jeugdleden bij de vereniging te houden, aldus Hoekstra. ‘Zij mogen wel buiten sporten en kiezen dan sneller voor een andere sport. Dat is ook wel begrijpelijk, maar voor ons erg vervelend. We waren net bezig alles op te bouwen en door corona valt dat weer terug.’ De tegemoetkoming in de huurkosten komt dan ook goed uit voor Flying Red. ‘We kunnen het geld goed gebruiken om de jeugd te stimuleren. Seniorleden zijn wel trouw, maar we zijn jeugdleden verloren,’ zegt Hoekstra. ‘Die zie ik niet zo snel terugkeren. We moeten de jeugdopleiding helemaal opnieuw opbouwen.’

Ook gymnastiekvereniging DSTV heeft naar eigen zeggen een rotperiode achter de rug. ‘Het was echt dramatisch,’ geeft voorzitter Robert Bolt aan. ‘Er is wel begrip voor de maatregelen, maar ook veel onvrede.’ De club kon niet binnen sporten en liep veel inkomsten mis, doordat een aantal leden afscheid nam van de club en er geen nieuwe leden bijkwamen. ‘We zijn dan ook blij met de compensatie,’ zegt Bolt. ‘Daarmee kunnen we het resultaat opvangen.’ Tijdens de lockdown heeft DSTV waar mogelijk buitenactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Peize in Beweging, maar Bolt geeft aan dat dit ‘allemaal behelpen’ was. ‘We hebben ook maar beperkt beschikking over toestellen buiten en kijken dan ook reikhalzend uit naar het moment waarop we weer de zaal in mogen.’ Om te voorkomen dat leden massaal aan het einde van dit seizoen opzeggen presenteert DSTV voor het einde van het seizoen al het programma voor volgend jaar. ‘Ik ben blij dat de versoepeling nu komt,’ merkt Bolt op. ‘Anders zouden we waarschijnlijk veel leden verliezen. Hopelijk kunnen we nu langzamerhand weer naar de normale situatie.’