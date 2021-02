Sportcoaches organiseren online FIFA-toernooi

NOORDENVELD – Omdat corona nu al zo lang duurt, er bijna niets mag, zelfs een avondklok is ingevoerd en de verveling onder de jeugd inmiddels behoorlijk toeslaat, hebben de Roder sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt gemeend om iets leuks te organiseren in de voorjaarsvakantie. Op 26 februari kunnen jongeren tot en met 23 jaar meespelen in een online FIFA-toernooi. ‘Het liefst hadden we natuurlijk iets fysieks georganiseerd om de jeugd in beweging te krijgen. Dat zit er jammer genoeg nu niet in’, vertellen de heren. ‘Om toch iets te doen aan die verveling hebben we een online FIFA toernooi bedacht. Dat start op vrijdag 26 februari om 18:30. Er is plek voor 128 deelnemers en inschrijven is verplicht. Je geeft je individueel op en je weet niet tegen wie je speelt. Het spel werkt volgens een knock-out systeem. Telkens valt er iemand af tot de sterkste spelers overblijven. Voor de nummers 1,2 en 3 zijn er leuke prijzen te verdienen.’ Updates en nieuws over het FIFA toernooi is te volgen op het Instagramaccount sportencultuur_win. De organisatie achter het online toernooi ligt in handen van Bundled, een partij waarbij profvoetballers betrokken zijn, weet Wouter. Inschrijven kan via: events@bundled.nl