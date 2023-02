Sporters Noordenveld genomineerd voor Sportgala

NOORDENVELD – Schaatser Remo Slotegraaf, voetballer Tygo Land, schaatsster Maaike Verwey en het Roder hockeyteam heren1 vertegenwoordigen de gemeente Noordenveld op 6 maart tijdens het Sportgala Drenthe in Emmen. De sporters werden afgelopen donderdag verrast met een bezoekje van wethouder Alex Wekema die ze de nominatie persoonlijk kwam overhandigen. De in Peize wonende Slotegraaf (foto) werd zevende op het NK Allound. Hij is genomineerd in de categorie ‘Sportman van Drenthe.’ Meer over de genomineerde sporters lees je op pagina 13.