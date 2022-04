Sportgala Drenthe: Weten Jeroen, Maaike en Karst het podium te pakken?

NOORDENVELD – Dinsdag 5 april 2022 is het Sportgala Drenthe in het ATLAS Theater in Emmen. Vanuit de Drentse gemeenten worden een sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg aangedragen. Vanuit de gemeente Noordenveld zijn 3 sporters voor het gala: motorcoureur Jeroen Hilster als sportman, schaatsster Maaike Verweij in de categorie sportvrouw en16-jarige Karst Hayma uit Peize is voorgedragen als sporttalent. Noordenveld heeft geen sportploeg voorgedragen. Door corona zijn er geen competities uitgespeeld. De topsport- en sportjournalistenjury kiezen samen met de (Drentse) bevolking de uiteindelijke winnaars. De Krant sprak met de drie genomineerden over hun nominatie op het prestigieuze Sportgala Drenthe. Vanavond zal duidelijk worden of Noordenveld het podium weet te behalen in Emmen.

De twintigjarige Jeroen Hilster uit Lieveren is een van de genomineerden voor het Sportgala Drenthe. Vanaf zijn twaalfde rijdt hij al motor. ‘Racen inderdaad. Geen cross, wat veel mensen denken. Het verschil is asfalt. Crossers rijden op zand.’ Twaalf jaar klinkt erg jong om te beginnen met motorrijden. ‘Dat valt nog best mee hoor, de meesten beginnen als ze 4 of 5 jaar zijn, dan rijden ze op een minibike.’ Jeroen kwam al vroeg in aanraking met de motor. ‘Mijn vader, mijn oom en mijn opa reden ook motor. En toen we eens bij een competitie gingen kijken raakte ik zo enthousiast, dat ik dat ook wilde doen.’

Er zijn goedkopere sporten om te beoefenen. ‘Klopt, Voetbal is goedkoper. Maar als je begint hoeft het niet meteen heel duur te zijn. Ik begon op een NSF100, dat is een stap meer dan de minibike. Je moet dan eerst een licentie halen om te mogen rijden. En dan hoop je dat je gescout wordt. En dat je sponsoren vindt.’ De toekomst ziet Jeroen hoopvol tegemoet. ‘Ik start dit jaar voor het eerst in de Superbikeklasse. Ik ben veruit de jongste. De eerste wedstrijd is begin mei, op de Lausitzring in Duitsland. En wat mij betreft houdt het hier niet mee op.’ Van de sport leven, dat zit er nog niet in. ‘Ik werk fulltime in de bouw. Om van racen te kunnen leven, moet je het WK in. En daar ga ik zeker mijn best voor doen.’ Dat hij genomineerd is voor het Drentse sportgala vindt hij een enorme eer.



Schaatsster Maaike Verweij had flink pech op lichamelijk gebied, maar liet zich daar niet door kisten. Nadat ze hersteld was, schaatste ze weer de sterren van de hemel. Ze haalde twee keer brons en drie keer zilver op de marathon, won op natuurijs en won het jongerenklassement. ‘Nu is het gas er even af. Dat is altijd zo na de winter. Het is belangrijk om even rust te nemen als voorbereiding op de komende winter. In de zomer wordt er weer volop getraind. Op de skeelers.’

Verweij begon ook op skeelers, al toen ze een jaar of zes was. Pas op haar 14e begon ze te schaatsen, op de langebaan. ‘Die overstap is niet zo bijzonder groot. Natuurlijk moet je dan nog wel techniek leren, maar je spieren zijn al getraind, het is dezelfde soort beweging.’

In de zomer wordt er het meest getraind. ‘Dan leg je de basis, je traint dan rond de 20 uur per week. Daarnaast studeer ik nog, International Business in Leeuwarden. School werkt erg mee, daar komt bij dat we veel online les hebben gehad. Wat misschien niet heel gezellig was, maar wat wel erg in mijn voordeel was.’ De nominatie voor het Sportgala vindt Maaike een grote eer. ‘Winnen zegt me niet veel, iedereen die genomineerd is doet op zijn eigen manier mee. Het is niet zo dat de een beter is dan de ander, we staan er allemaal niet voor niets.’



De 16-jarige Karst Hayma uit Peize is een veelbelovend talent. De pupil uit de stal van schaatskoning Gerard Kemkers vindt het een enorme eer dat hij is genomineerd voor het sportgala. ‘Er zijn beter sporters dan ik, dus ik vind het echt een eer. Ik had het totaal niet verwacht.’ Karst fietst al vanaf zijn tiende, aanvankelijk op de mountainbike. Een jaar of drie geleden stapte hij over op de racefiets. ‘Maar ik gebruik de mountainbike nog steeds, maar nu vooral omdat het leuk is.’

Hij traint vaak, toch wel zo’n vier à vijf keer in de week. Karst hoopt na de middelbare school sales manager in de autobranche te worden. Maar nog liever wordt hij prof wielrenner. ‘Maar dat is maar voor weinigen weggelegd. Toch ga ik het proberen. Het allerbelangrijkste vind ik dat het leuk moet blijven. Het plezier staat voorop. Het sportgala winnen zou mooi zijn, maar geen extra stimulans. Die heb ik niet nodig.’ Karst traint bij TalentNED in Enschede, de Academy van Gerard Kemkers.