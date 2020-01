Sportgala Noordenveld; louter winnaars op een fraaie avond

Hilster, Bo, Slotegraaf, VV Roden, G-team ONR en Veldslag om Norg in de prijzen

RODEN – Jeroen Hilster, Christy Bo, Remo Slotegraaf, VV Roden, G-team ONR en de Veldslag om Norg. Dat zijn achtereenvolgens de grote winnaars van het Sportgala Noordenveld. Op zaterdag 25 januari werden zij geëerd in De Pompstee, alwaar het een sportieve en gezellige avond werd. Het eren van sporthelden die – vaak met bloed, zweet en tranen – hun ziel en zaligheid in hun sport leggen, blijft een prachtig iets.

Het is tien over acht als de spotlights dimmen en de stem van Sportstimulering-voorzitter Patrick van der Duin door De Pompstee galmt. Hij is geen onbekende van het gala, won in 2007 de prijs voor Sportalent van het Jaar en won tien jaar later de titel Sportman van het Jaar. Dat laatste ging gepaard met een prachtige speech. Een speech over inzet, geloven, wanhopen en doorgaan. Ook dit jaar sprak Van der Duin inspirerende woorden, waarmee hij het Sportgala op een passende manier opende.

Daarna was het woord aan Michaël Wiese, sinds 2018 de presentator van het gala. De enthousiaste Norger stak gelijk van wal. De eerste categorie is misschien wel de leukste. De Sporter met een Beperking. Op het podium verschenen drie zwemmers van Flotar, het volledige elftal van ONR en Thijn Buigholt. Laatstgenoemde won vorig jaar al deze categorie. Dit jaar viel de eer te beurt aan de voetballers van ONR. De mannen presteerden het om de wisselbokaal van het FC Groningen toernooi te winnen en hebben sportief een uitstekend jaar achter de rug. In deze categorie was er overigens ook eremetaal voor de overige sporters, die allen beloond werden voor een uitstekend jaar.

Daarna was het tijd voor het Sporttalent van het Jaar. Net als andere jaren barstte deze categorie weer uit zijn voegen. Talent is er te over in de gemeente, dat moge duidelijk zijn. Na het tellen van de publieksstemmen, bleek dat Gijs Kamp, Remo Slotegraaf en Wessel Hut het podium mochten bestormen. Het was Remo Slotegraaf die uiteindelijk de meeste punten van het publiek én van de jury kreeg. Daarmee mag hij zich hét talent van 2019 noemen in de gemeente Noordenveld!

Het Sportevenement ging dit jaar naar de Veldslag om Norg. In deze categorie bleken de publieksstemmen goud waard. De jury vond namelijk dat het REO StaanArbo NRT**** de prijs had mogen winnen, maar zij kregen de minste publieksstemmen. De immens populaire Veldslag (dit jaar met liefst 1850 deelnemers!) kreeg de meeste stemmen. Dit bij elkaar opgeteld, hield de Veldslag zowel het toernooi van REO als de Drenthe 200 achter zich.

Nog voor de pauze werd ook de oeuvreprijs uitgereikt. Het was burgemeester Klaas Smid die samen met de zoon van Ben Boers (aan wie de prijs haar naam dankt), de prijs overhandigde aan Han Kluppel. De topvrijwilliger van MHC Roden werd in het zonnetje gezet en was zichtbaar geëmotioneerd. De 86-jarige is nog altijd zeer monter en hield opgewekt een praatje. Een mooie bekroning op zijn jarenlange vrijwilligerswerk.

Na de pauze en een prachtige show van Juninho Pimentel, was het de beurt aan de Sportman van het Jaar. De meeste stemmen gingen naar motorcoureur Jeroen Hilster, die even later samen met Rikjan Bathoorn en Adne Koster op het podium stond. Hilster kreeg ook de waardering van de jury, waarmee hij zich tot kampioen kroonde. Eén probleem: Jeroen zat zelf in Spanje, waardoor zijn vader de prijs namens hem in ontvangst mocht nemen.

Sportvrouw van het Jaar werd kickboxer Christy Bo. Zij liet Ava Krause en Maaike Verweij achter zich. Dat deed zij door onder andere wereldkampioen te worden in haar categorie in Duitsland. Een unieke prestatie, wat haar een mooie prijs oplevert.

In de categorie Sportploeg van het Jaar stond VV Roden samen op het podium met de dames van WV de Kannibaal en ONR Futsal. Opmerkelijk was het ontbreken van de dames van VV Roden in de top 3, aangezien zij wél de meeste stemmen hadden geworven. PV De Snelle Thuiskomst was de andere genomineerde in de categorie. Guido Bos nam namens de VV Roden de prijs in ontvangst. Hiermee mag de ploeg door naar het Sportgala van Drenthe, evenals Christy Bo, Remo Slotegraaf en Jeroen Hilster. Zij zullen in maart meedingen om de provinciale prijzen.

Na een dankwoord van Patrick van der Duin aan de jury (bestaande uit Jan Kemkers, Aaltje Bron, Jan Arends en Mathijs Renkema) volgde er natuurlijk een dankwoord richting presentator Wiese. De avond werd net als voorgaande jaren afgesloten met een optreden van Candy Soda Popcorn en de gebruikelijke juichfoto. De mooie avond leverde zoals gebruikelijk weer prachtig beeld op!

De winnaars van de verschillende categorieën werden in de mediacorner van De Krant uitgebreid geïnterviewd over hun winst. De beelden hiervan zijn terug te vinden op www.dekrantnieuws.nl!