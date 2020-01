Sportgala Noordenveld: waar sporthelden worden geëerd!

RODEN – Het nieuwe jaar is aangebroken en de blik gaat naar voren. 2020 wordt ongetwijfeld weer een mooi (sport)jaar voor het vele talent uit de regio. Om de sporthelden van de gemeente Noordenveld te eren, wordt ook dit jaar weer het Sportgala van Noordenveld georganiseerd. Op zaterdag 25 januari is het zover: dan zal de Pompstee weer het decor blijken zijn voor dit prachtige evenement. De stemmen zijn reeds binnen en worden geteld. De jury komt binnenkort bijeen om de definitieve winnaars te kiezen. Spannend!

Al zestien jaar is het Sportgala een begrip in Noordenveld. Jaarlijks buigt een deskundige jury – allen met een sporthart – zich over de genomineerden. Om vervolgens, op een vaak koude januariavond, tot de winnaars te komen. Geen makkelijke taak voor de jury, bestaande uit Aaltje Bron, Jan Kemkers, Jan Arends en Mathijs Renkema, maar na een avondje soebatten komen ze er dikwijls eensgezind uit.

De presentatie van het gala ligt ook dit jaar weer in handen van Michaël Wiese. De Norger gaf al eerder aan vereerd te zijn dat hij inmiddels de presentator is van het gala. Een onbekende binnen de sportwereld is hij allang niet meer. Zo presenteert hij ook al jaren de Drenthe200. Zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen, ontlokte de organisatie de volgende uitspraak: “[Wiese is] de man met stembanden van staaldraad en het gestel van menig werkpaard.” Waarvan akte.

De genomineerden zijn al een tijdje bekend, maar voor de volledigheid hebben we ze nog eenmaal achter elkaar gezet. Sportman van het Jaar: Enrico Wardenier (voetbal), Rikjan Bathoorn (hardlopen), Adne Koster (wielrennen) en Jeroen Hilster (wegrace). In deze categorie vier verschillende sporten. Genoeg vertegenwoordiging dus. In de categorie Sportvrouw van het Jaar zien we Ava Krause (paardrijden), Christy Bo (kickboksen) en Maaike Verweij (schaatsen/skaten). Maaike Verweij werd al eens Sportvrouw van het Jaar, maar heeft dit jaar wederom sterke competitie. Kan ze haar prijs prolongeren? Sporttalent: Björn Koster (wielrennen), Wessel Hut (kickboksen), Remo Slotegraaf (inlineskate/schaatsen) en Gijs Kamp (skaten/schaatsen). Vier heren met uiteenlopende sporten. Wie gaat er met de prijs vandoor? In de categorie Sporters met een Beperking gaat het tussen de zwemmers van Flotar, Thijn Buigholt (handbike) en de G-voetballers van ONR. Een mooie categorie, met louter winnaars. Bij de evenementen wederom veel fietsgerelateerde evenementen. Wat te denken van de Drenthe200 en de Veldslag om Norg? Maar ook het Wielerweekend Roden is genomineerd. Verder zien we het springtoernooi van DSTV en het ReoStaanArbo NRT**** terugkomen. Prachtige evenementen uiteraard. VV Roden is met twee teams vertegenwoordigd bij de categorie Sportploeg van het Jaar. Zowel de heren als de dames van de wit-zwarten maken kans. Verder zien we Postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst en de dames van Wielervereniging De Kannibaal terugkomen. Ook ONR Futsal is genomineerd. Keuze te over!

Net als andere jaren wordt de Ben Boers Oeuvreprijs weer uitgereikt door familie van Boers. Boers is de oud-sportverslaggever van De Krant. Postuum kreeg hij de oeuvreprijs naar hem vernoemd, mede vanwege zijn bijdrage binnen de gemeentelijke sportwereld. De Oeuvreprijs was vorig jaar een kroon op het werk van Eddy Lagro, die zich jaren heeft ingezet voor Flotar. De winnaar van deze prijs heeft altijd een grote betekenis gehad voor het Noordenveldse sportleven.

Langzaamaan kruipt 25 januari naderbij. Menig sporthart zal sneller gaan kloppen. Wie o wie staat er straks glimmend op het podium? U ziet het enkel en alleen wanneer u op 25 januari zelf aanwezig bent in de Pompstee. Komen dus, want de sporthelden worden maar één keer per jaar écht geëerd!

Wat: Sportgala Noordenveld

Wanneer: zaterdag 25 januari

Info: www.sportgalanoordenveld.nl.