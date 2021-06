Sportlight – Doe mee aan de virtuele Run van Roden

RODEN – Tot grote teleurstelling van de organisatie werd de Run van Roden vorig jaar afgelast. Ook dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten, maar de organisatie wil de Run niet opnieuw voorbij laten gaan. Daarom wordt deze dit jaar in aangepaste vorm georganiseerd. Een week lang, van 12 tot en met 20 juni, kunnen hardlopers vier afstanden van vijf, tien, vijftien of twintig kilometer lopen door het Mensingebos.

De Run van Roden bestaat al een hele tijd. Nadat de Run vorig jaar niet door kon gaan vonden een aantal mensen in de organisatie dat het tijd was voor een nieuw begin, iets anders. “Wij voelden ons genoodzaakt om de deelnemers iets aan te bieden om niet de binding en de betrokkenheid te verliezen. Daarom hebben we met z’n allen de schouders gezet onder dit concept. Het is tot ons doorgedrongen dat er weinig tijd was om iets te organiseren, dus deze oplossing is wat ons betreft erg geschikt. We willen ook graag mensen activeren om weer te gaan lopen”, zegt Jantine Meijer.

Waar de start van de Run van Roden normaal gesproken altijd plaatsvindt in het centrum van Roden, begint en eindigt de ronde van vijf kilometer dit jaar bij de fietsenstalling van vv Roden. Hardlopers kunnen ervoor kiezen om de ronde één keer te lopen, maar meerdere keren is ook mogelijk tot een maximum van twintig kilometer. De route is gemarkeerd met groene bordjes en is daarnaast te downloaden via telefoon of sporthorloge, zodat deze via GPX-tracking is te volgen. Kijk hiervoor op http://hardlopeninnoordenveld.nl/roden-mensinghebos/. Dit betekent dat lopers de routes ook op eigen gelegenheid kunnen lopen zonder inschrijving. “We hebben bewust gekozen om de deelnemers hier vrij in te laten. Ze kunnen zelf bepalen hoe vaak en hoe ver ze willen lopen. Zo kan een deelnemer kiezen om bijvoorbeeld de eerste dag vijf kilometer te lopen, twee dagen later tien kilometer en weer twee dagen later vijftien of zelfs twintig kilometer. We verwachten van alle deelnemers dat ze zelf hun verantwoordelijkheid pakken. We hebben namelijk tijdens het evenement geen hulpverleners of vrijwilligers die aanwijzingen geven.” Het voordeel van gratis officiële inschrijving is dat deelnemers een originele medaille ontvangen, die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. “Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een speciale nieuw gemaakte medaille. Zoals altijd is deze weer net iets anders dan voorgaande jaren.” Ook kunnen geregistreerde deelnemers hun tijd doorgeven via e-mail, waarna een klassement wordt opgesteld met de snelste lopers.

“Na één dag hadden we al elf inschrijvingen en dat vonden we best verrassend. We hadden namelijk verwacht dat het vooral de eerste dagen rustig zou verlopen met de inschrijvingen, maar we zijn blij dat er onder de deelnemers zoveel enthousiasme is.” Deelnemers kunnen zich tot op de laatste dag van het evenement nog inschrijven. Dus als je op 20 juni na het eerste kopje koffie en een plakje brood denkt: ik heb nog even zin om een rondje te lopen, kan je je alsnog inschrijven en meedoen. Iedereen is tot op de laatste dag van harte welkom.

De organisatie geeft aan dat deze versie van de Run van Roden iets eenmaligs is, in de hoop dat de echte Run van Roden volgend jaar weer kan worden georganiseerd.

Er kan helaas ook geen officiële prijsuitreiking plaatsvinden. Deelnemers kunnen hun medaille zelf ophalen. Wellicht volgt er ook nog een ludieke actie, maar dit houdt de organisatie liever nog even geheim. Tot slot benadrukt Jantine dat ze enorm blij is dat iedereen die betrokken is bij de Run van Roden zich ook nog steeds betrokken voelt en dat ook de sponsoren trouw zijn gebleven. Inschrijven voor de Run van Roden kan gratis via www.inschrijven.nl.

Wat: Virtuele Run van Roden

Waar: Mensingebos

Info: Runvanroden.nl