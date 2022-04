Sportlight Ot & Sien Gravelride WTC Roden

Wat Ot & Sien Gravelride

Waar Velodroom Roden

Wanneer 7 mei 2022

Samen uit samen thuis is lijfspreuk van WTC Roden



RODEN – De WielerTourClub Roden is vooral een gezelligheidsclub, zegt voorzitter Jaroen Cazemier. ‘We bestaan dit jaar 41 jaar en dat zegt genoeg. We hebben zo’n 160 leden, uit verschillende leeftijdscategorieën. We fietsen het hele jaar door. Zo hebben we op de zondag een groep mensen die een mooie tocht met elkaar fietst. Daarbij moet je denken aan zo’n 100 kilometer. Onderweg stoppen we even voor koffie met iets lekkers erbij. Je hoeft geen enorm goede conditie te hebben om mee te fietsen. Een bepaalde basisconditie is wel vereist, maar alle niveaus kunnen mee. Er wordt gefietst in groepen met verschillende snelheidniveaus. Natuurlijk gaan we voor een sportieve uitdaging, maar we vinden de gezelligheid en het groepsgevoel heel belangrijk. Daarom zeggen we ook altijd: samen uit, samen thuis. Op de dinsdag hebben we een training onder leiding van een ervaren trainer, Daarnaast hebben we regelmatige de gezamenlijke zondagritten, waarbij alle leden, jong en oud, man en vrouw gezamenlijk fietsen waarbij de koffie en het appelgebak door de vereniging worden verzorgt.’



Dit jaar organiseert de WTC de Ot en Sien Gravelride, een tocht over onverharde paden van zo’n 90 kilometer. ‘We hadden die plannen al in 2020, maar nu kan hij eindelijk doorgaan. Hij wordt gereden op 7 mei en mensen kunnen zich nog steeds opgeven. Gravelrijden wordt steeds populairder. Je rijdt met wat bredere banden dan met de racefiets, het zit een beetje tussen racefietsen en mountainbiken in. Je gaat echt van de weg af en trekt de natuur is. Overigens met respect voor de natuur. Het is voor het eerst dat er zo’n toch in het noorden wordt georganiseerd en daar zijn we best een beetje trots op.’

Naast respect voor de natuur, vinden de leden van de WTC respect voor andere weggebruikers ook belangrijk. ‘We fietsen nooit in groepen van meer dan 12 man. Dan worden de groepen opgesplitst. Als we om mensen heen fietsen groeten we ook en bedanken ze na de laatste fietser. Je maakt toch met zijn allen gebruik van de weg.’

Binnen de vereniging beschikken we over een groot aantal vrijwilligers. ‘Daar hebben we nooit gebrek aan en daar zij we erg trots op. Ook niet wat betreft bestuursleden. Zelf ben ik 20 jaar geleden lid geworden, eigenlijk vooral om lid van de NTFU te zijn, maar al snel bleek het een erg leuke club te zijn. Sinds een aantal jaren ben ik voorzitter. Binnen de verenging kennen we een roulatiesysteem waarbij iemand maximaal 6 jaar bestuurder ka zijn. Ik vind dat je niet te lang aan het stuur moet staan, er moet regelmatig nieuw bloed in het bestuur komen. Nieuwe mensen hebben ook weer nieuwe ideeën en dat is altijd goed voor een club.’

Aan vrouwelijke fietsers heeft de club nog wel een beetje gebrek. ‘We hebben wel vrouwelijke leden, maar het zou leuk als daar nog meer bij komen. We merken dat de dames vooral gezelligheidsfietsers zijn. En dat komt mooi uit, want dat kan prima bij ons. Mensen die belangstelling hebben om eens mee te fietsen zijn van harte welkom, ze kunnen drie keer meefietsen om te kijken of ze het leuk vinden. Een racefiets moeten ze wel zelf meenemen, die hebben we niet ter beschikking. De minimale leeftijd om mee te doen is 16 jaar.’



Tussen de trainingen en tourritten door wordt er door de leden onderling regelmatig afgesproken. ‘Er ontstonden allemaal appgroepjes, wat natuurlijk niet heel handig is. Dus hebben we in samenwerking met de NTFU een app ontwikkeld waarin mensen kunnen laten weten dat ze gaan fietsen, waarop andere leden zich aan kunnen sluiten. Zo hoef je niet alleen te fietsen en is er altijd wel een maatje beschikbaar. Onze aansluiting bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) zorgt er ook voor dat je als fietser verzekerd bent.’

Ook in de winter wordt er getraind. ‘Bij slecht weer kan dat binnenshuis. Daarvoor gebruiken we Zwift. Dat is een virtuele omgeving. Je zet je fiets dan in een houder, meldt je aan en dan kunnen ook anderen aansluiten. Die zie je dan ook op je beeldscherm. Samen maak je dan een rit in een virtuele omgeving. Het is heel leuk, je ziet ook echt een weg waar je op rijdt. Op deze manier kun je ook bij slecht en gevaarlijk glad weer lekker fietsen.’