Sportmover stimuleert bewegen op laagdrempelige wijze

NOORDENVELD – Afgelopen week presenteerden de sportcoaches in de gemeente Noordenveld een nieuw initiatief, de Sportmover. Inzet is om met een breed aanbod van sport- en beweegattributen de buurten en dorpen in de gemeente te bezoeken en inwoners te stimuleren om actiever te worden.

Marten Vogt en Wouter Meertens als sportcoaches van WiN en Rikjan Bathoorn als student Sport- en Bewegen zijn hierbij de aanjagers (foto). ‘Al in mei willen we enkele buurten in Roden een bezoek brengen met de Sportmover,’ laat Marten Vogt weten. ‘De bedoeling is om deze Sportmover op den duur gemeente breed in te zetten waarbij we op een vlotte wijze tal van sportactiviteiten kunnen aanbieden en met betrokkenen kunnen organiseren. De komende maanden neemt eerst WiN het op zich om deze activiteiten aan te bieden. Tegelijkertijd stimuleren we verenigingen, scholen en andere organisaties om ook gebruik te gaan maken van de Sportmover. Het activeren van sport- en beweging is bij deze Sportmover ons hoofddoel. Het is een prettige en laagdrempelige manier om met bewegen bezig te zijn,’ laat Marten Vogt weten.

Het is niet mis wat voor sport- en spelmaterialen horen bij de Sportmover. Via statieven zijn er in een mum van tijd volleybal-, korfbal-, voetbal-, basketbal- en tennisvelden op te zetten. Bijbehorende materialen zijn allemaal aanwezig. Een competitie tussen groepen of een individuen behoort tot de mogelijkheden. Ook loopfietsjes, een grote parachute, knotshockey en meer zit in het pakket. Nieuwe innovatieve sportmogelijkheden, zoals een Spikeball Set, behoren ook tot de Sportmover. Wie meer wil weten kan contact opnemen met beide sportcoaches en bellen met 050 3176500.