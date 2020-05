Sportscholen op 1 juli open

REGIO – Opluchting voor sportschoolhouders: sportscholen, sauna’s en casino’s mogen op 1 juli open. Dat maakte premier Rutte woensdag bekend tijdens een persconferentie over het coronavirus. Aanvankelijk zouden sportscholen tot 1 september op slot blijven, maar de sector wilde graag eerder open. Specialisten twijfelen omdat vochtdruppels bij het uitademen zich binnenshuis gemakkelijk zouden kunnen verplaatsen.

Wel zegt Rutte dat de maatregel onder voorbehoud is. Laait het viirus toch weer op, kan de versoepling worden teruggedraaid en moeten sportscholen, sauna’s en casino’s toch dichtblijven. De premier geeft wel aan dat de maatregel onder voorbehoud is. “Er hoort echt een grote winstwaarschuwing bij”, waarschuwt hij. Als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kan de maatregel worden teruggedraaid en moeten de sportscholen, casino’s en sauna’s toch dichtblijven.