RODEN – Op het kantoor van de Rabobank in Roden heeft het bestuur van Sportstimulering Noordenveld een cheque in ontvangst genomen. In totaal kreeg de stichting liefst 1.500 euro van de Rabobank in Roden. Marja Nienhuis nam als penningmeester van Sportstimulering Noordenveld de cheque in ontvangst. Verder was ook Freddy van Unen aanwezig bij de uitreiking.