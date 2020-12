Spotjes brengen licht in de duisternis

PEIZE – De exposities in de wandelgangen van het gebouw De Esrank aan de Zr. Kleveringastraat staan vanaf nu in de spotlights. Initiatiefnemer Vrieso Rademaker (foto) is er maar wat blij mee. ‘Het was van onze organisatie Kunstmonumenten Noordenveld een lang gekoesterde wens om deze expositieruimte beter te verlichten. Het was gewoon te donker. Nu dan is er een flink deel van de wandelgangen goed verlicht en kunnen bezoekers de getoonde kunstwerken beter zien,’ laat Vrieso Rademaker tevreden weten.

De ruimte op de locatie is beschikbaar gesteld door Woonborg. De Rabobank, Muziek coöperatie Peize, Apotheek Medisch Centrum en technisch servicebedrijf Roel Middel uit Peize maakten het financieel mogelijk om de verlichting te realiseren. De wandelgangen in De Esrank zijn dagelijks gewoon te bezoeken. Wie de schilderijen, keramiek en foto’s goed wil bekijken kan op een knop drukken die het verlichtingssysteem in werking zet. Daarna blijven de spotjes een half uur branden. Genoeg om zowel beneden als boven even rond te dwalen. Kunstmonumenten Noordenveld is de organisatie waar de werkgroep van de exposities in Peize onder valt. Ook Iwe Hut en Giarcia Madleder maken deel uit van deze lokale werkgroep. Doelstelling is om amateurkunstenaars uit de gemeente Noordenveld en omgeving de gelegenheid te bieden om te exposeren. Vrieso Rademaker: ‘Iedereen die zich hiervoor op geeft krijgt van ons ruimte om enkele kunstwerken te exposeren. We gaan er van uit dat men om de zoveel tijd de werken wisselt zodat ook de expositie regelmatig veranderd van samenstelling. Het mooie is dat de getoonde kunstwerken gewoon te koop zijn voor iedereen. Wie ook eens wil exposeren wordt ‘Vriend van De Esrank’ en betaald hiervoor een kleine bijdrage. Van dat geld kopen we dan te zijner tijd weer nieuwe spotjes.’

Nog niet alles is gerealiseerd. Zo wordt er nog naar budget gezocht voor een aantal meters op de begane grond en is ook het in de spotjes zetten van de bovenverdieping nog een wens van de organisatie. Wie meer wil weten kan contant opnemen met v.rademaker@kpnmail.nl of 06 50236699.