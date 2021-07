Sprookjes bestaan in bosplan Peize

PEIZE – Assepoester, Sneeuwwitje, Roodkapje, Hans en Grietje en een echte vuurspuwende draak. Wie afgelopen woensdag in het bosplan van Peize wandelde kon de sprookjesfiguren zomaar in het echt tegenkomen. Zij waren onderdeel van het kleuterfeest van basisschool de Eskampen, waarbij de kleuters op zoek gingen naar parels, die de prins was verloren.

‘Het kleuterfeest is eigenlijk een alternatief schoolreisje,’ vertelt juf Paulien. ‘Eens in de twee jaar hebben we een groot themafeest.’ Dit jaar stond het feest geheel in het teken van sprookjes. Zo was de school omgetoverd tot een kasteel, waarbij de leerlingen hun klaslokaal betraden via een ophaalbrug.

In de klas kregen zij het verhaal te horen van koningin Paulina en haar zoon prins Alfredo. De prins wilde graag trouwen met een prinses, maar de parelketting waarmee hij haar ten huwelijk wilde vragen was kapot gegaan in het bos. Daarom moeten de kinderen op zoek naar de parels. In het bos bleek dat de sprookjesfiguren de parels al hebben gevonden, maar wanneer de leerlingen opdrachten deden kregen zij de parels mee. Uiteindelijk kreeg de prins zijn parels terug en kon hij de prinses toch ten huwelijk vragen. Zo leefden zij nog lang en gelukkig.

Het kleuterfeest was een groot succes, volgens juf Paulien. ‘De kinderen hebben genoten. Het was heel feestelijk.’