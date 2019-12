Sprookjesachtig kerstdorp in de HJC-manege in Tolbert

TOLBERT – In Tolbert is men al druk bezig met aankomend weekend. Dan staat de HJC Manege in het teken van het jaarlijkse Kerstdorp. Twee dagen vol vertier, met een écht ‘kerstsfeertje’. De Krant komt alvast lekker in de stemming.

Twinkelende lichtjes, vrolijk versierd, veel kraampjes met prachtige artikelen, kleurrijke decoraties, gezellig brandende vuurpotten, vele geuren van overheerlijke diverse lekkernijen en een gezellige sfeer, dát is het beeld dat men weer kan verwachten op de uitgebreide en gevarieerde kerstmarkt in Tolbert, die plaatsvindt op zaterdag 7 en zondag 8 december in de H.J.C. manege aan de Hoofdstraat in Tolbert!

Het bestuur van Volksvermaken Tolbert gaat voort op de ingeslagen succesvolle weg en heeft ook nu weer een mooie kerstmarkt weten samen te stellen. Bewust is ook nu weer gekozen voor een overdekte kerstmarkt, lekker verwarmd voor de bezoekers en zeer sfeervol ingericht. De vele kraampjes met kerstartikelen, kerststukjes, glühwein, ambachtelijke producten, kunstnijverheid, lekkernijen, versnaperingen en de rondwandelende kerstman maken dat het een zeer complete en sfeerrijke kerstmarkt is die zijn weerga in onze regio niet heeft. Diegenen die op zoek zijn naar een speciaal cadeau of een originele accessoire voor de kerstoutfit komt hier volledig aan zijn trekken. Om het voor de duizenden bezoekers nog aantrekkelijker te maken is er gezellige sfeermuziek en kan men even bijpraten en genieten op het horecaplein gedurende deze twee dagen. Voor de kinderen is er gelegenheid om creatief uit de voeten te kunnen. Popcorn, warme chocomel met slagroom en andere lekkernijen maakt de kerstmarkt voor de jongeren compleet. Kerstdorp Tolbert heeft alle bezoekers van jong tot oud héél veel te bieden in een prachtige ambiance en is het bezoeken zéker waard.

Het Kerstdorp in Tolbert is een beproefd recept. Het begon ooit bij autobedrijf Liewes, maar met de HJC Manege hebben ze de ideale locatie te pakken. De overdekte markt trekt jaarlijks veel bekijks. Aan animo geen gebrek, en voor zowel jong als oud is er genoeg te beleven. Daarnaast is het Kerstdorp nog relatief vroeg. Zo begin december zijn de weekenden nog niet zo verzadig dat er in bijna ieder dorp wel iets te doen is.

Kwaliteit

Om goede kwaliteit te waarborgen, kijkt de organisatie kritisch naar de verschillende standhouders. Een kerstmarkt moet een kerstmarkt zijn en blijven, zo is de insteek in Tolbert. En dus zult u geen stands met spijkerbroeken tegenkomen. Ook andere stands die ook op een zomermarkt niet zouden misstaan, zult u niet in de Manege aantreffen. Het moet iets met kerst te maken hebben. Een échte kerstmarkt mét kwaliteit: dat is het streven van Volksvermaken Tolbert.

De zeer sfeerrijke kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 7 december van 12.00 uur tot 21.00 uur en zondag 8 december van 11.00 uur tot 17.00 uur in de verwarmde H.J.C.-manege aan de Hoofdstraat 53 in Tolbert. Kosteloos parkeren kan in de directe nabijheid van de manege.

Wat: Kerstdorp in de HJC Manege

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 december

Info: www.volksvermakentolbert.nl.