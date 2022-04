St. Juste Jeugdarena nieuwe naam voor het jeugd kunstgrasveld sv Marum

MARUM – Afgelopen zaterdag 2 april kondigde voorzitter Ralf Buiter en de drie broers St.Juste een duurzame samenwerking aan waarbij het nieuwe kunstgrasveld van sv Marum wordt omgedoopt in de ‘St. Juste Jeugdarena’. Een officiële opening van het veld wordt verwacht na de zomervakantie. Een samenwerking met drie winstpunten. Ten eerste krijgt sv Marum extra middelen om te investeren in de jeugd, ten tweede toont de voetbalfamilie St. Juste zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de breedtesport en met name bij de club waar het allemaal begon. Ten derde is de grootste “win” voor de jeugdspelers van sv Marum. Zij kunnen geïnspireerd worden door de grootste prestaties van de voetballende broers en kunnen zien dat het ook op Marumse grond kan beginnen met steeds beter wordende faciliteiten.

Jeremiah St.Juste onthulde in het bijzijn van zijn familie een prachtige impressie van de nieuwe poort tot de “St.Juste Jeugdarena” Jeremiah begon zijn voetballoopbaan bij de sv Marum. Hier werd hij opgepikt door sc Heerenveen van waar hij doorging naar Feyenoord en hij speelt nu bij FSV Mainz 05 in Duitsland. Ouder broer Yoshua St. Juste die onlangs het Oranje droeg tijdens het EK zaalvoetbal in eigen land overhandigde voorzitter Buiter een speelshirt die een mooi plekje in het gezellige clubhuis zal krijgen. Het goeie gevoel bij de sv Marum is altijd gebleven zegt Jeremiah, een prachtige club noemde hij het en dat liet hij ook zien bij de officiële aftrap van de wedstrijd Marum-Zwaagwesteinde samen met “speler van de week” Hidde Wind. De aftrap was de symbolische start van een mooie samenwerking. Met zijn bijdrage aan de “St.Juste Jeugdarena” hoopt hij de jeugd van de sv Marum extra te stimuleren om misschien ooit ook deze stap te maken. sv Marum is Jeremiah en de overige familie zeer erkentelijk voor dit geweldige gebaar.