Staatsbosbeheer aan de slag op Landgoed Mensinge: bomen ziek

RODEN – Vanaf maandag 25 januari gaat Staatsbosbeheer aan het werk op Landgoed Mensinge bij Roden. Een groot aantal naaldbomen op het landgoed is namelijk aangetast door insecten. Ook zijn er bomen ziek of dood. Staatsbosbeheer meldt dat de aangetaste bomen worden verwijderd voor de veiligheid van bezoekers. De stammen worden eerst in het bos gestapeld en vervolgens via de Melkweg in Alteveer afgevoerd naar een houtverwerkend bedrijf. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio februari klaar. Het landgoed blijft open voor publiek.