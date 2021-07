Stan van der Wal naar eerste selectie VEV’67

LEEK – De succesvolle jeugdopleiding van VEV’67 levert ook volgend seizoen weer een talentvolle speler aan de eerste selectie. Stan van der Wal komt over van de JO-19-1. VEV’67 is blij met het aansluiten van Van der Wal, aangezien dit geheel past in de lijn die de club wil volgen.

‘Wij zijn erg blij met Stan van der Wal in onze selectie,’ aldus trainer Kees Pranger van het eerste elftal van VEV’67. ‘Stan komt vervroegd over vanuit onze jeugdopleiding en heeft in de afgelopen maanden een heel goede indruk op ons gemaakt. Hij beschikt over de kwaliteiten die een goede aanvaller nodig heeft, is een enorme liefhebber en heeft nog de toewijding. Kortom, Stan is een verrijking voor onze selectie.’

Stan van der Wal begon met voetballen bij Leek Rodenburg, wat later TLC werd. Vanaf de JO13 voetbalt hij bij VEV’67. Daarnaast voetbalt hij bij de Leekster Eagles, die uitkomen in de Futsal Eredivisie. Naast zijn opleiding bij VEV’67 hebben de individuele trainingen bij Andy de Jong en Martijn en zijn opleiding bij de Leekster Eagles ervoor gezorgd dat Stan zich ontwikkeld heeft tot een talentvolle voetballer.

Naast Stan van der Wal levert VEV’67 JO19-1 van Bernard Hulst en Erwin Bakker nog drie spelers af bij de selectieteams. Jeffey Graeler, Thiemen Boersma en Maurice Lap sluiten volgend jaar aan bij het tweede elftal onder leiding van Peter de Vries.



Foto: PR-commissie VEV’67