Stap 2 van openingsplan wordt definitief doorgevoerd en gaat in per 19 mei

REGIO – Inmiddels zijn er in Nederland meer dan zes miljoen prikken gezet en dat aantal gaat de komende weken in een rap tempo toenemen. Ook neemt het aantal ziekenhuisopnames af en het kabinet verwacht dat deze cijfers als maar verder zullen dalen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan, ingaande op woensdag 19 mei. Maar wat houdt dit nou precies in?

Op 19 mei worden de volgende coronamaatregelen aangepast of losgelaten. Alle basisregels blijven nog wel van kracht.

Binnensportlocaties zoals sportscholen en zwembaden gaan onder voorwaarden weer open. Er geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Grote groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Het is verplicht om te reserveren en een gezondheidscheck te doen. Tijdens het verplaatsen in de binnenruimte is een mondkapje verplicht. Tijdens het sporten mag deze af.

Buitensporten in groepen is weer toegestaan, maar ook hier zijn weer bepaalde voorwaarden aan verbonden. Net als voor de binnenlocaties geldt ook buiten een maximale groepsgrote van 30 personen. Ook hier zijn wedstrijden en publiek niet toegestaan.

Attractieparken, dierentuinen, natuurparken en kinderboerderijen gaan ook onder voorwaarden open. De regel die hier geldt is: één persoon per tien vierkante meter. Een reservering en gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering kan met maximaal twee personen tegelijk, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden. Binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie of dierenverblijf binnen, blijven wel gesloten. Toiletten zijn daarentegen wel open.

Binnenlocaties voor kunst- en cultuurbeoefening gaan open. Denk hierbij aan toneelles, zangles, muziekles of dansles. Net als bij sport geldt ook hier een maximale groepsgrote van 30 personen. Ook hier is publiek niet toegestaan en een reservering en gezondheidscheck verplicht. Mondkapjes zijn verplicht. Tijdens het oefenen of repeteren mag deze af.

Ook buitenlocaties voor filmvertoningen en podiumkunsten mogen open. Hier gelden dezelfde voorwaarden als bij de binnenlocaties.

Verhuurbedrijven voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Er mogen dus onder ander weer boten, fietsen, kano’s verhuurd worden.

De openingstijden van de terrassen worden verlengt. De voorwaarde als maximaal 50 personen tegelijk op het terras blijft wel van kracht. De terrassen mogen nu open van 06.00 tot 20.00 uur.

Tot slot zijn alle contactberoepen weer toegestaan. Ook de laatste groep, de sekswerkers mogen weer open.

De derde stap in het openingsplan staat gepland op 9 juni. Op 1 juni maakt het kabinet bekent hoe we er voor staan.