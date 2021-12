Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland

Wil jij mensen met dementie en hun naasten ondersteunen? Dat kan bij jou in de buurt! Word vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Een mooie, zinvolle invulling naast je betaalde baan, pensioen of studie.

Onze vrijwilligers behartigen de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers, geven voorlichting én organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés om ervaringen te delen en in contact te komen met anderen. Met 48 regionale afdelingen en ruim 3600 vrijwilligers is Alzheimer Nederland altijd dichtbij.

Vrijwilligerswerk in Drenthe

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start dan een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Regionale afdeling Drenthe kan jouw hulp goed gebruiken. Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep bevlogen mensen. Iedereen zet zich met ongekend enthousiasme in voor hetzelfde doel.

Momenteel hebben we de volgende vrijwilligersvacatures in de regio:

Bestuurslid belangenbehartiging: binnen jouw regio ben je gesprekspartner voor beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners. Je bent op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit. Je komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten in jouw regio. Bekijk vacature

binnen jouw regio ben je gesprekspartner voor beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners. Je bent op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en draagt deze uit. Je komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten in jouw regio. Bekijk vacature Bestuurslid voorlichting: jouw belangrijkste taak is zorgen dat er in de regio zoveel mogelijk trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over omgaan met dementie worden georganiseerd. Hierdoor draag jij bij aan een dementievriendelijke(re) samenleving. Bekijk vacature

jouw belangrijkste taak is zorgen dat er in de regio zoveel mogelijk trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over omgaan met dementie worden georganiseerd. Hierdoor draag jij bij aan een dementievriendelijke(re) samenleving. Bekijk vacature Penningmeester: je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse begroting en het bewaken van de uitgaven. Je ben nauwkeurig en weet hoe je een administratie moet bijhouden. Bekijk vacature

Alzheimer Nederland zet zich in voor een beter leven mét en een toekomst zónder dementie. Bekijk al onze vrijwilligersvacatures of neem contact met ons op via drenthe@alzheimervrijwilligers.nl.