Start seizoen Woldzigt met olieslagmarathon

RODERWOLDE – Na twee seizoenen gesloten te zijn geweest kon het bestuur van de beheerstichting van Olie- en Korenmolen Woldzigt de molen weer openstellen. Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap verrichtte de opening waarna een 24-uurs olieslagmarathon van start ging. De marathon wordt één keer in de twee jaar gekoppeld aan de opening van het nieuwe seizoen. Om de marathon mogelijk te maken werkten per shift van drie uur drie olieslagers en één molenaar. Er werd hard gewerkt wat 60 liter lijnolie heeft opgeleverd. De toegang was gratis maar bezoekers konden een bedrag schenken wat ten goede komt aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het heeft, samen met een donatie van Het Drentse Landschap, 460 euro opgeleverd – een mooi bedrag.