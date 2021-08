Start2Bike bij TFC NOAD

RODERESCH – Om goed voorbereid het mountainbike seizoen in te gaan, organiseert de NTFU samen met fietsclubs uit de regio speciale cursussen Start2Bike. Deze zijn bedoeld voor beginners, zodat zij de basistechnieken van het mountainbiken leren. Al een aantal jaar organiseert TFC NOAD uit Peize deze cursussen met succes en ook dit najaar vinden weer vier weekenden lang trainingen plaats. Voor de komende cursus zijn nog enkele plaatsen vrij.

Op zondag 26 september 2021 is de officiële aftrap van de Start2Bike mountainbike-editie bij de Zwerfsteen in Roderesch. De drie daarop volgende leerzame en gezellige trainingen vinden plaats op 10, 17 en 24 oktober. Tijdens de drie uur durende trainingen staan steeds twee onderdelen van de basistechniek centraal. Tijdens de eerste training werken de deelnemers aan het remmen en schakelen, in de tweede training ligt de focus op de bochten en het rijden in een groep, de derde training staan obstakels en balans centraal en tijdens de vierde en laatste training gaan de deelnemers aan de slag met klimmen en dalen.

Deelname aan de cursus kost 37,50 euro. Voor dit geld krijgen deelnemers vier mountainbiketrainingen van maximaal drie uur, deskundige training door ervaren instructeurs, een unieke fietsschadeverzekering met een maximale vergoeding van 750 euro (geldig tijdens de Start2Bike trainingen) en een digitale nieuwsbrief met tips en tricks.

Wie mee wil doen aan de cursus hoeft geen lid te zijn van TFC NOAD, iedere ATB-liefhebber van 15 jaar en ouder is van harte welkom. Bij voldoende deelname zullen aparte groepen voor dames en heren worden samengesteld. Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden via de website www.tfcnoad.nl. Wie eerst meer informatie wil kan ook eerst via de website contact opnemen met TFC NOAD.