Statushouders bij Novatec aan de slag met taal- en werknemersvaardigheden 

TOLBERT – Woensdagmiddag 29 maart is bij Novatec het project ‘Werken aan Werk’ gestart. Wethouder Marjan Sijperda verzorgde de aftrap. Werken aan Werk biedt statushouders een veilige plek voor hun inburgering. Alle werklozen moeten in Nederland voldoen aan de rechten en plichten die zijn verbonden aan hun uitkering. Dit geldt dus ook voor statushouders. Uit ervaring blijkt dat inburgeraars vaak gemotiveerd zijn om te werken. Maar ze weten vaak niet goed genoeg wat voor werk ze kunnen doen. Wethouder Marjan Sijperda: “Bij Novatec werken deze mensen in een veilige omgeving. Ze leren hoe het is om te werken in Nederland. Ook leren ze op de werkvloer Nederlands te spreken. Dit is van belang om mee te kunnen doen in onze samenleving.”

Deze mensen werken maximaal zes maanden gemiddeld een tot drie werkdagen bij Novatec. Na deze periode moet de Nederlandse taalvaardigheid zijn verbeterd. Ook zijn ze nu beter in staat om aan het werk te zijn bij een Nederlandse werkplek. De deelnemers gaan aan het werk op de verschillende afdelingen van Novatec. Ze gaan werken op de afdelingen Inpak, Catering/Schoonmaak, Kringloop en Kwekerij. De deelnemers krijgen hulp van een taal- en jobcoach. Die geeft uitleg over de het werk en leert de deelnemers werknemersvaardigheden en wenselijk gedrag op de werkvloer aan.