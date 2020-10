STC Roden gaat het ijs weer op

RODEN/GRONINGEN – Vanaf 13 oktober staan leden van Schaats- en Trimclub Roden weer op het ijs. In Kardinge kunnen de leden, ongeacht het weer, gaan genieten van het echte wintergevoel. Dat de leden er zin in hebben, blijkt wel uit het feit dat er een lichte stijging in het bestand is waar te nemen. STC Roden merkt tot nog toe dan ook weinig van de gevolgen van de coronacrisis. ‘Waar de KNSB in een kleine dip zit, merken wij dat zeker nog niet.’

Voor STC Roden geldt dus dat de gevolgen van het coronavirus niet erg verstrekkend zijn. De in 1982 opgerichte club lag de afgelopen maanden natuurlijk stil. ‘Twee weken voor het coronavirus alles platlegde in Nederland, lag ons seizoen al stil’, vertelt voorzitter Berno Pestman. Sinds vier jaar is hij de voorzitter van de club, die hij bovenal gezellig noemt. Het leden aantal ligt ergens rond de negentig en de laatste tijd kreeg STC er zelfs vier leden bij. ‘Waar de KNSB in een kleine dip zit, merken wij dat dus niet. Ook financieel hebben wij eigenlijk nog geen last gehad van de situatie. Vergeleken met andere verenigingen hebben we dus niets te klagen.’

Met een spiksplinternieuwe kledinglijn, staan de leden er bovendien binnenkort weer gekleurd op. ‘We zijn dan wel een recreatieve vereniging, maar we willen dat alles altijd goed geregeld is. Daar hoort ook een goed pak bij. Dat draagt bij aan je uitstraling’, meent Pestman. Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 24 maart 2021, zal het ontwerp worden getoond. ‘Het bestuur is daar druk mee bezig.’

Dat de leden alweer staan te popelen om in Groningen het ijs te betreden, staat volgens Pestman buiten kijf. ‘Absoluut. We hebben een fanatieke club. Een aantal leden deed bijvoorbeeld mee aan de laatste editie van de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.’ Op natuurijs schaatsen blijft iets speciaals en ondanks dat er de laatste jaren weinig gelegenheid toe was, stapt STC het liefst ’s winters op natuurijs. Dat kan zijn bij de ijsbaan in Roden of elders in de regio.

Vanaf maart houdt de club standaard haar kruit droog. Leden pakken de wielrenfiets of mountainbike om volop van het lente- en zomerweer te kunnen genieten. Zo is er zelfs vanuit de STC een aparte fietsgroep. Maar wanneer de r weer in de maand zit, begint het doorgaans alweer te kriebelen. Ook voor de STC geldt echter dat er rekening moet worden gehouden met andere omstandigheden. In Kardinge zijn looproutes opgesteld en wordt er een preventielijst bijgehouden. ‘Er wordt zelfs gekeken of we iets met gezichtsbedekking gaan doen’, zegt Pestman. ‘Dat is even afhankelijk van de richtlijnen vanuit het kabinet. Zover is het overigens nog niet. Schaatsen met een mondkapje op lijkt me sowieso lastig.’

De STC heeft twee vaste trainingsavonden. Op dinsdag is dat van half zeven tot kwart voor acht en op donderdag van zeven tot kwart over acht. Nieuwe leden betalen het eerste seizoen 108,- euro. Dit is de normale contributie van 58,- euro plus 50 euro voor schaatskleding. Alle STC leden schaatsen in hetzelfde blauw-gele tenue.

De club is nog op zoek naar een secretaris, daar Bettie Clevering er mee stopt. Geïnteresseerde leden worden gevraagd zich te melden bij voorzitter@stcroden.nl.

Trainen kan bij STC Roden op alle niveaus. Zowel beginners als gevorderden vinden een plek bij één van de gezelligste schaatsclubs uit de regio. Wie eens wil komen proeftrainen, kan dat doen door een los trimkaartje te kopen en zich vooraf te melden bij de STC.

Meer dan sport

STC Roden kenmerkt zich niet alleen vanwege de gezelligheid en sportiviteit op de baan, maar ook daar buiten. Zo worden leden tijdens de training rond oud en nieuw getrakteerd op oliebollen van Bakkerij van Esch en warme chocolademelk, en is er jaarlijks een gezellige barbecue.

Wat: Seizoenstart STC Roden

Wanneer: dinsdag 13 oktober

Info: www.stcroden.nl