Steeds meer Lokale Casino’s Kiezen voor Online optie

Op 1 oktober 2021 vond er een verandering plaats op de Nederlandse online gokmarkt. Het online gokken werd gelegaliseerd en goksites mochten mits een licentie online opereren.

Iets dat hierbij opvalt is dat veel lokale casino’s die in Nederland gevestigd zijn voor de eerste keer de online gokwereld betreden.

Twee casino’s direct online

In eerste instantie ontvingen 10 casino’s een licentie, twee daarvan waren fysieke Nederlandse casino’s. Zo hoef je niet meer in Groningen te spelen als je naar het “HC” wilt. Je kunt namelijk ook in het Holland Casino Online spelen. Het andere casino dat direct een licentie bemachtigde en online ging was Fair Play Casino (ook gevestigd in onder andere Groningen).

Steeds meer casino’s bemachtigen een licentie

Ondertussen heeft de Nederlandse kansspelautoriteit, de instantie die over de casino vergunningen gaat nog enkele licenties vergeven.

Zo is tegenwoordig ook Jack’s een ander groot fysiek casino online te bereiken. En er is nog meer opkomst. Zo ontving JOI Gaming Limited het bedrijf achter Jack’s en enkele andere fysieke casino’s in Nederland nog twee licenties. Voor welke sites dit is, is nog onbekend. Het lijkt er echter sterk op dat Flash Casino (onder andere gelegen in Groningen en Hoogeveen) en Flamingo Casino (ook in Hoogeveen) een licentie gaan bemachtigen.

Wat gaat dit betekenen voor de Lokale Casino’s?

Niet iedereen speelt graag in een legaal online casino, sommige mensen houden meer van het fysieke. De beleving is anders, en het sociale contact is voor enkele belangrijk. Ook voelt een lokaal casino veiliger en vertrouwelijker voor enkele personen.

Niet getreurd want ondanks dat steeds meer lokale Nederlandse casino’s een online vestiging openen, wil dit niet zeggen dat fysieke vestigingen sluiten. De bedrijven zien het als een extra inkomenspost maar dat betekent niet dat ze met hun originele concept stoppen.

Verschil in aanbod

Je moet het online casino van al deze bedrijven ook niet zien als een kopie van hun fysieke variant. Online worden er hele andere spellen aangeboden dan in hun vestigingen. Dit heeft alles met de werking van de online casino’s te maken.

Er zijn zogenaamde online software aanbieders. Deze maken spellen en bieden deze vervolgens bij online goksites aan. Door samenwerkingen met dit soort providers komt het online aanbod tot stand. Dit ligt heel anders dan hoe het er bij lokale casino’s aan toe gaat.