Stefan Wendel in Zoom meeting met koningin Máxima

‘Taboe gaat er langzaamaan af en dat is een goed teken’

RODEN – Ieder jaar besteedt Stefan Wendel uitgebreid aandacht aan Blue Monday, de dag die is bestempeld als ‘meest depressieve dag van het jaar’. Over de vraag of dit ook echt de meest depressieve dag van het jaar is, zijn de experts het niet eens, maar feit is dat de dag sinds jaren wordt gebruikt om extra aandacht te genereren voor depressie en psychische problemen. Wendels inzet voor dit nobele doel maakt dat hij al vier jaar op die dag rent om geld op te halen voor Stichting MIND. Als één van de voorvechters voor deze stichting, belandde hij vorige week maandag pardoes in een Zoom meeting met de koningin.

Feitelijk vierde Wendel een klein lustrum dit jaar. Het was de vijfde keer dat hij hardliep om aandacht te vragen voor depressie en mensen met psychische problemen. Eerst deed hij dat met de Koplopers tijdens de Berenloop op Terschelling, sinds vier jaar loopt hij om geld op te halen voor Stichting MIND. Deze stichting wil psychische problemen voorkomen door informatie te bieden en onderzoek te doen over en naar depressie.

Wendel kreeg zelf in zijn leven te maken met psychische problemen en verloor bovendien zijn vader aan zelfdoding. Reden temeer om zich vol in te zetten voor Stichting MIND. ‘Dat doen we dus door jaarlijks ’s ochtends te hardlopen. We beginnen op tijd, in het donker, en lopen zo naar het licht. Een symbolisch gebeuren’, verklaart hij.

Maar net als eigenlijk ieder evenement, verliep ook de Blue Monday-run heel anders. ‘We konden niet meer in groepen lopen. De organisatie kwam dan ook lang op gang. Uiteindelijk is besloten dat men met maximaal twee personen kon lopen. ’s Ochtends werd online het startschot gegeven, waarna men op pad ging. Ondanks alle beperkingen mogen we spreken van een geslaagde editie, met 140 deelnemers. Zij haalden in totaal 40.000 euro op voor Stichting MIND.’

Een resultaat om trots op te zijn, vindt Wendel, die later die dag in gesprek ging met de koningin. ‘Stichting MIND had de digitale ontmoeting geregeld. In groepen van vier ging men in gesprek met de koningin en ik zat in de tweede groep. Ik mocht vertellen over wat ik doe en deed voor MIND, en hoe ik de Blue Monday-run heb mogen opzetten.’

Dat een Zoom meeting met een lid van het Koninklijk Huis toch anders is, merkte Wendel al gauw. ‘We mochten bijvoorbeeld geen vragen stellen aan de koningin. Zij luisterde wel aandacht naar ons en stelde ook zelf vragen. Je kon merken dat ze erg geïnteresseerd was en ze luisterde zeer belangstellend. Verder vertelde ze dat ze dagelijks een wandeling maakt om in beweging te komen, wat dan weer aansluit op het idee van de Blue Monday-run dat beweging heel belangrijk is.’

Over haar persoonlijke ervaringen met depressie – Máxima’s zusje pleegde op 6 juni 2018 zelfmoord – vertelde de koningin niet. ‘Maar je merkte dat ze dit onderwerp heel graag onder de aandacht wil brengen’, aldus Wendel, die persoonlijk sowieso een positieve trend ziet. ‘Het taboe op depressie neemt iets af, heb ik het idee. Zo is Stichting MIND de laatste tijd ook flink gegroeid. Dat heeft te maken met de aandacht in de pers, op de televisie en de campagne van MIND.’

Juist in deze tijd is aandacht voor depressie en psychische problemen een groot goed, meent Wendel. ‘Dit jaar is er extra aandacht voor jongeren, die psychisch hard worden getroffen door de coronacrisis. MIND biedt een platform van informatie, herkenning en een luisterend oor. Bovendien vindt men er ervaringsdeskundigen.’

Van een echte Blue Monday kon Wendel niet spreken. ‘Ik heb een positieve draai aan mijn dag kunnen geven. Uiteindelijk liep ik een halve marathon en heb ik daarmee weer geld kunnen ophalen voor het goede doel. Ik merk persoonlijk dat ik in dat doel gesteund wordt en dat doet mij goed. Men kan zich steeds meer verplaatsen in het verhaal, waarmee het taboe langzaam maar zeker kleiner wordt. Volgend jaar hoop ik natuurlijk weer samen met vele andere mensen te kunnen lopen. Maar de tijd zal het leren. In ieder geval kan ik spreken van een geslaagde editie van de Blue Monday-run, ondanks het coronavirus.’