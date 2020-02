Stem op het Leukste Bedrijf!

LEEK – De strijd om de titel ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’ barst weer los! De komende tijd zijn de deelnemende winkels te herkennen aan de raamposter van het Leukste Bedrijf. In de winkel liggen daarnaast stembriefjes die kunnen worden ingevuld. Ook online kan er gestemd worden, door een mail te sturen naar hetleukstebedrijfvandekrant@media-totaal.nl. Zowel op het stembriefje als in de mail moeten cijfers worden gegeven aan het desbetreffende bedrijf. Eén van de deelnemende winkels is deQ Chocolade Thee & Koffie uit Leek. Doen zij een worp naar de felbegeerde titel?