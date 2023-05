Stephan Belksma, voorzitter Zomerbad Peize

PEIZE – ‘Zaterdag 22 april is Zomerbad Peize weer geopend. De opening was een groot succes. Er kwamen ongeveer 50 bezoekers langs, vooral veel kinderen. Speciaal voor hen hadden we de stormbaan klaargezet. Deze eerste paar dagen kwamen vooral de fanatieke baantjeszwemmers langs. Ons zwembad is 24 graden, maar het weer was nog niet echt uitnodigend voor de recreatieve zwemmers. Vorig jaar zijn we voor het eerst open gebleven tot half september en dat beviel harstikke goed. Daarom blijven we dit jaar ook zo lang open. Daarvoor sloot het bad al in augustus. Mijn kinderen en ik kwamen altijd met veel plezier naar het bad. Ik werd toentertijd eens aangesproken of het mij ook leuk zou lijken om een steentje bij te dragen, en zo ben ik in het bestuur beland. Zo’n twee jaar geleden heb ik het voorzitterschap overgenomen en dat bevalt nog steeds goed. Maar we doen het echt met z’n allen. Iedereen is even belangrijk. Het bad wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Van het onderhoud, tot het omliggende groen en de kassa en de kiosk. We kunnen echter altijd nog nieuwe helpende handen gebruiken. Verder werken we samen met het Molenduinbad uit Norg. Wij huren van hen gekwalificeerd personeel zodat er veilig en verantwoord gezwommen kan worden. Ook in samenwerking met hen bieden wij aquasporten aan. Kinderen die in het Molenduinbad zwemles hebben, kunnen in de zomerperiode bij ons verder in de buitenlucht. We zijn erg blij dat het Zomerbad energieneutraal is. Vooral met de hoge gasprijzen van de afgelopen periode, is dit erg fijn. We zijn momenteel aan het kijken op welke manier we het bad nog aantrekkelijker kunnen maken. Daarbij willen we investeren in nieuwe ligbedden en willen we kijken naar de esthetische aspecten om het een beetje meer naar deze tijd te trekken. Toegankelijkheid voor minder validen speelt momenteel ook een grote rol. Zo hebben we onze invalide toilet verbeterd en de routes naar het bad rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook de omkleedvoorzieningen voor jonge kinderen zijn vernieuwd. Er belooft weer veel moois aan te komen deze periode. Van De Zwem4daagse tot allerlei activiteiten in samenwerking met Welzijn in Noordenveld. Kom zeker eens zwemmen! Meer informatie is te vinden op www.zomerbadpeize.nl.’