Sterrenwacht Roden krijgt voorlopig geen appartementen, procedure niet goed verlopen

RODEN – De negen luxe appartementen in de voormalige Sterrenwacht komen er voorlopig niet. Een onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat de procedure niet goed is doorlopen. De gemeente Noordenveld wil niet spreken van een juridische blunder.

De Roner sterrenwacht werd in 1965 in gebruik genomen als locatie voor de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten. Tot midden jaren 90 fungeerde het als onderzoeksgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds een paar jaar ligt er een plan om de Sterrenwacht om te toveren tot een klein appartementencomplex. Buurtbewoners stapten naar de bezwarencommissie van de gemeente. Zij gaven aan niet gehoord te zijn in het proces, terwijl het plan er al wel ligt. De klacht vond gehoor bij de bezwarencommissie, waardoor de procedure nu over moet.