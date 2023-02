Steun ijsvereniging Molenveen in Norg met winkelactie!

NORG – Wie ijsvereniging Molenveen in Norg een warm hart toedraagt, kan de club steunen door boodschappen te doen bij de Poiesz in Norg. De supermarkt doet namelijk mee aan de 18e Jeugd Sponsor Actie. De actie loopt van 13 februari tot en met 10 april. De ijsvereniging steunen kan nog tot 18 februari. Op deze dag, 18 februari, zijn zelf ook leden van de club aanwezig in de super om de actie extra te promoten. Bij aankoop van producten ontvangen klanten munten die ze vervolgens in een muntenbuis voor de club kunnen stoppen. De spaarsprinter voor Molenveen is een pak gevulde roomboterkoeken. Die leveren 15 extra punten op. Dus: kom op mensen, even naar de Poeisz om de ijsvereniging te steunen.