Steun ONR, koop een bonnenboekje en pak heel veel voordeel

RODEN – Voetbalclub ONR komt weer met een heel aantrekkelijke actie. Voor slechts 5 euro kunnen mensen een bonnenboekje kopen met aantrekkelijke aanbiedingen van 50 winkels uit Roden en omgeving. Het leuke is, dat het boekje 5 euro kost, maar in totaal 750 euro voordeel oplevert, weet ONR-voorzitter Frits van Hell. De voordeelbonnen kunnen gedurende 3 maanden ingeleverd worden bij de desbetreffende winkels. Wie geen boekje heeft maar al dat voordeel niet wil missen, moet komende vrijdag even langs de weekmarkt gaan. Daar zijn een aantal leden aanwezig om ze aan de man – of vrouw- te brengen. De actiebon van de voetbalclub zelf is ook heel aantrekkelijk: een gratis jeugdlidmaatschap tot aan de winterstop.