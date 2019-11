Stichting De Dierenambulance wint aanbesteding dierenwelzijn gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft besloten de werkzaamheden rond het dierenwelzijn in de gemeente op te dragen aan Stichting De Dierenambulance.

De Dierenambulance is al meer dan 10 jaar actief in het Westerkwartier. De Dierenambulance verzorgde tot nu toe het vervoer van vermiste en/of gewonde huisdieren en gewond wild in de voormalige gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Leek. De voormalige gemeente Marum werd tot nu toe bediend door de landelijke Dierenbescherming.

De gemeente besloot een aanbesteding te houden om er voor te zorgen dat voor de gehele gemeente Westerkwartier één organisatie actief is rond het dierenwelzijn. De Stichting De Dierenambulance heeft deze aanbesteding gewonnen.

De aanbesteding heeft betrekking op het jaar 2020, met een optie voor de jaren 2021 en 2022.

De stichting is verheugd dat ze haar werkzaamheden, die uitsluitend met vrijwilligers worden uitgevoerd, kan voortzetten. De vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor het welzijn van dieren.

De Dierenambulance zorgt niet alleen voor het vervoer van de dieren, maar zorgt ook dat gewonde dieren medische zorg ontvangen en dieren worden opgevangen in een asiel. Voor de opvang van honden en katten en overige huisdieren wordt samengewerkt met Dierenasiel Adventure in Kootstertille. De medische zorg wordt verricht door dierenartsen in de regio.

De nieuwe situatie gaat in per 1 januari 2020. Vanaf die datum kunnen ook inwoners van de voormalige gemeente Marum meldingen doen over vermiste of/of gewonde dieren via het nummer van De Dierenambulance: 06-27616762.

Meer weten over De Dierenambulance of actief worden als vrijwilliger? Kijk op www.dierenambulancewesterkwartier.nl.