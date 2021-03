Stichting MFC Zevenhuizen organiseert grote verloting voor inrichting Multifunctioneel Centrum

ZEVENHUIZEN – Stichting MFC Zevenhuizen heeft een grote loterij op poten gezet. De stichting wil met de verloting 150.000 euro ophalen voor de inrichting van het MFC. De organisatie hoopt 10.000 loten te verkopen. Met de verloting wordt niet alleen het MFC financieel ondersteunt, maar maken deelnemers ook kans op mooie prijzen.

Maak kans op:

1e prijs: Ford Kuga Plug-In Hybride 225 pk, ter waarde van € 39.295

2e prijs: 2 GIANT EASE-E+ elektrische fietsen

3e prijs: Samsung QE55 QLED Televisie

4e prijs: Playstation 5

5e prijs: BBQ

6e t/m 10e prijs: JBL boxen

De loterij ging van start op 25 maart 2021. De trekking vindt plaats op 28 augustus 2021.

Een lot is te koop via www.loterijmfc7huizen.nl en kost €29,50

Extra actie

Ter ondersteuning van de MFC-verloting draagt het Verenigingsgebouw Zevenhuizen zijn steentje bij met een extra Kansspel actie. Bij aankoop van meerdere loten van de loterij, kan een deelnemer tot 28 mei gratis meedoen met een extra kansspel

Aantal gekochte loten Prijs in het extra kansspel 1 Geen prijs 2 Gratis appeltaart 3 Gelijk aan prijs bij twee gekochte loten + kans op waardebon van €100 bij Poiesz Supermarkten in Zevenhuizen 4 Gelijk aan prijs bij drie gekochte loten + kans op waardebon van €150 bij Poiesz Supermarkten in Zevenhuizen 5 of meer Gelijk aan prijs bij vier gekochte loten + kans op één minuut gratis winkelen bij Poiesz Supermarkten in Zevenhuizen

Als een deelnemer een gratis appeltaart wint is deze op vertoon van de bevestigingsmail eenmalig op te halen bij de Poiesz in Zevenhuizen op 29 mei 2021 tussen 13.00 en 16.00 uur.

De trekking van deze extra kansspel actie is op 29 mei 2021 om 16.00 uur een wordt verricht door notaris P.K. De Boer en is via een livestream te volgen.

Op 5 juni 2021 wordt op de website van het MFC de uitslag bekend gemaakt. Voor tussentijdse vragen, opmerkingen of suggesties; mail dan naar mfc7huizen@gmail.com