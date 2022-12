Stichting Oost-West Kontakten organiseert inzameldag voor Oekraïne

Erbarmelijke omstandigheden door raketaanvallen en intreden winter

RODEN – Henk Jan Hofman van Stichting Oost-West Kontakten vertrekt op 28 december voor de vierde keer naar Oekraïne. De aanhoudende raketaanslagen maakt dat op veel plekken de stroom is uitgevallen en dat baart, nu de winter invalt, zorgen, zegt hij. Er is een groot te kort aan generatoren en warme spullen. Op zaterdag 24 december houdt Oost-West Kontakten een inzameldag bij de Kampeerhal.

De winters in Oekraïne zijn koud heel erg koud, temperaturen van min 20 zijn geen uitzondering, weten Henk Jan Hofman en Arie van Klei. ‘De winters duren lang, de omstandigheden in Oekraïne zijn deze winter door de oorlog erbarmelijk slecht. Daarbij wordt het land sinds oktober bestookt door raketten en drone aanvallen. Vooral de energie infrastructuur is door het hele land zwaar beschadigd. Geen elektriciteit betekent niet alleen geen warmte, maar ook geen water. De warmte en watervoorzieningen werken op pompen en die vallen uit als er geen elektriciteit is. De beelden zijn echt verschrikkelijk om te zien.’ Door de verslechterde situatie in Oekraïne heeft Stichting Oost West Kontakten besloten zaterdag 24 december opnieuw een inzamelingsactie voor Oekraïne te organiseren. Spullen inzamelen gaat moeilijker dan in het begin, vertelt Van Klei. ‘Mensen raken er een beetje moe van, ervaren we. Veel mensen hebben het al moeilijk genoeg door de lastige economische situatie waarin we zitten. Ze leven wel mee, maar de bereidheid om iets te doen neemt af.’ De heren hopen toch dat er massaal gehoor wordt gegeven aan hun oproep. Door particulieren en bedrijven.

Er is grote behoefte aan dekens en dekbedden met overtrek, winterjassen, warme truien, broeken, warme sokken, slaapzakken, water, babyvoeding, paracetamol, generators, powerbanks, maandverband, luiers in maat 4, 5 en 6, persoonlijke hygiënespullen als shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier en voedingsmiddelen als soep in blik, pakken koffie, thee, suiker, macaroni. Alle spullen kunnen de 24e ingeleverd worden bij de hoofdingang van de Kampeerhal in Roden.

Woensdag 28 december rijdt Hofman samen met Ferdi Hendriks en Klaas Martini met 2 bussen naar de Oekraïense grens. De goederen worden bij de grens met Oekraïne overgedragen aan de coördinator van een nabij gelegen vluchtelingenkamp. Wie liever een bedrag stort kan dat doen op rekeningnummer van de Stichting Oost West Kontakten: NL03RABO 0355894262. Wie generator op diesel of benzine heeft staan die naar Oekraïne mag, kan contact opnemen met Henk-Jan Hofman: 06-33972404 / of per mail: henk.janhofman@home.nl.