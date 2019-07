Stichting Peizer Vermaak officieel een feit

PEIZE – In het weekend van 1 en 2 november vindt in Peize de allereerste editie van het Feestweekend plaats. Speciaal hiervoor is er een nieuwe stichting in het leven geroepen: Stichting Peizer Vermaak. Deze stichting staat onder auspiciën van Volksvermaken Peize. Afgelopen week ondertekenden Richard Veurman (voorzitter Volksvermaken) en Nico Beuving (penningmeester Volksvermaken) de akte die de stichting officieel maakt. Op het bureau van Holland en Van der Woude te Roden, zag notaris Herman Holland erop toe dat alles netjes verliep. Het feestweekend in Peize heeft met namen als Thomas Berge en Jannes in ieder geval twee topartiesten weten te strikken. Kijk voor meer informatie op www.volksvermakenpeize.nl.