Stichting Queri verblijdt bewoners Vredewold met knuffels

LEEK – Knuffels voor ouderen die verplicht binnen moeten blijven. Marjan Kingma, oprichtster van Stichting Queri in Oostwold, bezocht afgelopen week Vredewold in Leek om de bewoners te verblijden met knuffels. ‘De knuffels zijn allemaal chemisch gereinigd’, benadrukt Marjan. ‘Dat is heel zorgvuldig gebeurd.’ Dat Stichting Queri nu zo’n 160 knuffels verdeeld over de bewoners, is geen toeval. ‘Mijn ouders wonen hier sinds kort’, aldus Marjan. Naast 160 knuffels voor Vredewold, zijn er zo’n 150 voor ‘t Roderhart in Nieuw-Roden. Bij de knuffels krijgen de ouders een zelfgemaakt gedicht. De knuffels zijn over van vorige acties van de stichting, die hiermee ouderen graag een hart onder de riem steekt. Bij Vredewold was men er in ieder geval erg blij mee. Kijk voor een filmpje op www.dekrantnieuws.nl.