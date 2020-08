Stien Stoter viert negentigste verjaardag

TOLBERT – Speciaal voor de negentigste verjaardag van Stien Stoter uit Tolbert, organiseerden buren een mooi feest voor haar. De kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind van Stien wonen in Amerika en konden vanwege het coronavirus niet aanwezig zijn bij dit mooie jubileum. Daarom werd er, verspreid over drie dagdelen, een feestje georganiseerd in het appartementengebouw van Stien. De onderburen maakten er een mooie feest van, waarbij ook de vlag werd gehesen en er een spandoek werd neergezet.