Stikstofbeleid: nieuwbouw de Marke loopt vertraging op

Overheid onderzoekt 20 maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen

NOORDENVELD – Boerenprotesten, bouwbedrijven die dreigen failliet te gaan; de stikstoftoestanden houden ons land aardig in de greep. Niet alleen landelijk zorgt het stikstofbeleid voor problemen, ook in de nabije omgeving heeft het gevolgen. Neem alleen al de bouw van de nieuwe school voor obs de Marke in Roden. Eerst was er het vleermuizenprobleem (die zijn inmiddels verkast), nu loopt de boel onder andere door het stikstofbeleid en bodemonderzoek nog meer vertraging op. Wanneer men met de nieuwbouw aan de Molenweg gaat beginnen, is op dit moment nog steeds niet duidelijk.

De overheid onderzoekt nu andere mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen. Er worden twintig maatregelen onderzocht. Een daarvan is de comeback van de autoloze zondag (Die waren er al eens eerder in de jaren ’73 en ’74 als gevolg van de oliecrisis). Jongeren van regeringspartij D66 pleiten voor een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op snelwegen. De landbouw is de hoofdveroorzaker van de stikstofuitstoot. De landbouwsector stootte in 2017 106 miljoen kilo stikstof uit in de lucht, volgens cijfers van het RIVM. Het grootste deel kwam van de veeteelt. De dieren zorgden voor een uitstoot voor 94 miljoen kilo. Daar komt volgens het RIVM nog 12 miljoen kilo stikstof bovenop, hoofdzakelijk veroorzaakt door energieverbruik in de landbouw.