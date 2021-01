Stil op straat

REGIO – Zaterdag om 21:00 uur ging het in: de avondklok die tot 4:30 uur in de ochtend duurt. Tussen die tijd is het verboden de straat op te gaan. De heftige maatregel die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, veroorzaakte behoorlijk wat rellen in verschillende Nederlandse gemeenten. Vooral voor jongeren valt de avondklok zwaar. De scholen zijn dicht, met vrienden afspreken mag niet en nu mogen ze ook ’s avonds de straat niet meer op. Een behoorlijke opgave. In deze regio bleef het tamelijk rustig. De politie was goed voorbereid. Met meerdere wagens surveilleerden ze door het gebied.