Still going strong: de Voedselbank!

Ongenode Gast

Wat: Voedselbank maakt zich op voor uitgifte

Waar: CBN122

Wanneer: donderdagmiddag, 14:00 uur

RODEN – De zon schijnt, de lucht is strak blauw en de temperatuur is met een graad of twee frisjes wanneer we donderdagmiddag de bolide het terrein van de Voedselbank opdraaien. Noeste arbeid wordt er verricht blijkt al snel. Zo’n vijftien vrijwilligers zijn druk met het inrichten van de schappen, het uitpakken van goederen en sorteren van spullen. Alles wordt tot in de puntjes voorbereid voor vrijdag, de dag dat er geshopt mag worden door gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. De Ongenode Gast neemt een kijkje aan de Ceintuurbaan.

Voor de ingang van de Voedselbank lopen we Dick tegen het lijf. Hij laadt een bus vol spullen uit. Kratten met kwark, soep, zeep, zelfs schoenen en lampen worden in een rek op wielen gestapeld. Een half jaar nu, is hij vrijwillig chauffeur voor de Voedselbank. ‘Ik heb 35 jaar voor VDL Wientjes gewerkt. Ik kon iets eerder stoppen’, zegt Dick die graag iets voor zijn medemens doet. ‘Naast de Voedselbank werk ik ook voor Humanitas in het Westerkwartier. Ik help mensen die er financieel een puinhoop van gemaakt hebben. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om de boel weer op de rit te krijgen. Vandaag heb ik bij verschillende supermarkten in Groningen spullen opgehaald. Gelukkig zijn er veel bedrijven die goederen leveren aan de Voedselbank weet hij de Ongenode Gast te vertellen.

Verderop zijn Dré en Piet bezig om een busje leeg te trekken. De mannen zijn al vijftien jaar vrijwilliger. Piet als chauffeur, Dré als manusje van alles. ‘Fantastisch werk dat zeker een paar dagen per week in beslag neemt. We doen het graag. Jammer genoeg is het bittere noodzaak.’

Depothouder Jo Schoormans staat de Ongenode Gast al op te wachten. Op dit moment leven 44 gezinnen en eenpersoonshuishoudens van de Voedselbank vertelt ze. Dat zijn gemiddeld 150 monden. Er zit een lichte groei in, want in november noteerde de Voedselbank nog zo’n 35 huishoudens, vult bestuurslid Bauke Schaap aan. ‘Gelukkig kunnen we goed aan de vraag voldoen. Het scheelt ook dat het net kerst geweest is, dan zijn mensen heel vrijgevig. We hebben veel kerstpakketten ontvangen. Vlak na de zomer is het lastiger. Dan zijn mensen meer met andere dingen bezig merken we.’ Kersverse secretaris Hester de Brabander is ook aangeschoven aan de tafel in de behaaglijk warme kantine. Er is brede belangstelling voor de Voedselbank, constateert ze. ‘Voor veel bedrijven is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Soms worden we spontaan gebeld of we nog iets nodig hebben.’

Het taboe rondom de Voedselbank gaat er steeds een beetje meer vanaf, weet Jo. ‘Mensen vinden het sociale gebeuren fijn. Even dat praatje. Daar zijn we ook voor. Om het voor onze klanten prettiger te maken, werken we met het winkelconcept. Voorheen stelden we zelf de pakketten samen. Aan de hand van lijst met zo’n 30 verschillende levensmiddelen en non-foodproducten als zeep en wasmiddelen kunnen mensen zelf hun boodschappen kiezen en in de winkelkar stoppen. Iedere vrijdag zijn we open. Het leuke is dat we samenwerken met Tuuntje van Appie Wijma uit Opende. Hij levert de aardappelen en de uien. We proberen zoveel mogelijk de schijf van vijf te bieden.’

Even verderop stoppen twee dames de vakken vol met van alles en nog wat. Anneke en Hermiene zijn nog niet zo lang vrijwilliger bij de Voedselbank. ‘We hebben ons aan het begin van de coronacrisis aangemeld. Het geeft ontzettend veel voldoening. Iedereen is zo ontzettend dankbaar en blij. Daar doen we het voor!’ Voor de Ongenode Gast en fotograaf Erik Veenstra tijd om te vertrekken. Hoewel het lekkere winterzonnetje uitnodigt voor een heerlijke wandeling, toch maar naar kantoor. Duty calls.