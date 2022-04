Stolpersteine in Leek en Nietap weer blinkend schoon dankzij Regenboog-leerlingen

LEEK – De Stolpersteintjes in Leek en Nietap liggen er weer blinkend bij. Afgelopen donderdag zijn de koperen steentjes schoongemaakt door leerlingen van cbs de Regenboog en leden van de Rotaryclub. Stolpersteine zijn herinneringssteentjes die gelegd worden voor de huizen waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse medeburgers en verzetsstrijders hebben gewoond die door de Duitse bezetter zijn vermoord. Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig uit Berlijn. De stenen moeten de herinnering aan de omgekomen Joodse slachtoffers levend houden. In Leek, Nietap en Oostwold zijn in totaal 60 steentjes gelegd voor Joodse bewoners, soms waren daarbij ook nabestaanden aanwezig. Fenna van der Zwaag is een van de zeventien vrijwilligers van het Joodse Schooltje in Leek. Voor ze het startschot gaf hield ze een korte toespraak waarin ze de link trok met de oorlog in Oekraïne waar mensen opnieuw moeten vluchten met slechts een tasje bij zich. ‘We hebben er niets van geleerd’, concludeerde ze.