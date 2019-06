Stoomfestival 2019: stap terug in de tijd

LEEK – Kom tijdens het Hemelvaartsweekend van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni naar Familiepark Nienoord en stap terug in de tijd! Voorheen het evenement de ‘Internationale Stoomdagen’ wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken, voor de 46e editie.

Naast het tonen van de oude en vertrouwde stoommachines en de modelbouwtreinen worden er dit jaar nog meer activiteiten rondom het thema ‘stoomtijdperk’ georganiseerd.Bewonder de diverse figuranten, waaronder de kolenschepper, conducteurs, schoorsteenvegers en beleef de nostalgie.

Er komen deelnemers uit de hele wereld naar de Stoomdagen om hun modellen aan het publiek en aan elkaar te tonen. Het publiek bestaat jaarlijks uit wel 12.000 bezoekers.

Ook dit jaar zijn de levensgrote stoommachines en andere stoomvoertuigen dagelijks te bewonderen op het voorplein van het Familiepark. Deze grote stoommachines uit binnen- en buitenland maken op vrijdag een optocht over het landgoed en door het dorp.

Op zondag sluit men de Stoomdagen af met een bezoek van een hele bijzondere gast, Thomas de Trein. Bezoek de show van Thomas om 11.30 uur met aansluitend een Meet&Greet.

Het evenement is dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur toegankelijk.De entreeprijs is €9,95, exclusief treinritjes (vanaf 2 jaar). Een passe-partout kost 17,50 euro. Parkeren is gratis.