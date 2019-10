Stormloop bij Dorpsquiz LES2

RODEN – Een drukte van belang afgelopen vrijdag bij de start van Dorpsquiz LES2 in het Wapen van Drenthe. Meer dan vijfhonderd mensen uit Roden en omgeving namen deel aan deze ‘verknipte’ dorpsquiz, waarbij parate kennis het steevast verliest van het vermogen om antwoorden te zoeken in de krochten van het internet. De gehele avond stonden meerdere locaties in Roden in het teken van deze quiz. Het was rennen, vliegen en vooral hard peinzen voor de deelnemers. Ook bij het inschrijven ging het direct los. Een kleine stormloop was het gevolg.

Aanstaande vrijdag vindt in De Pompstee de prijsuitreiking plaats.