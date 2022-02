Stormupdate: Vrijdagnacht zeer zware windstoten tot orkaankracht

Weerupdate van onze weerman Johan Kamphuis:

REGIO – Vanochtend naar het noordoosten wegtrekkende regen. Vanmiddag is het droog en schijnt de zon af en toe. Hert wordt 12 of 13 graden en de zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig, in de avond tot krachtig windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden hard tot stormachtig. 7/8 Bft. Overdag kans op zware windstoten tot 80 km/uuur en in de loop van de avond en nacht tot lokaal 100 km/uur en buien.

Morgen een harde en in het Waddengebied stormachtige westenwind, mogelijk eerst enige tijd westerstorm. Verder zware windstoten. Er is nu en dan zon met een enkele bui bij 7 graden. Later op de dag en vooral in de avond en nacht afnemende wind.

Vrijdag begint rustig met stilte voor de storm. In de loop van de ochtend waait het langs de westkust stormachtig, winkdracht en boven Groningen windkracht 5 of 6. In de namiddag steekt ook in het Waddengebied een stormachtige wind op, windkracht 8 terwijl langs de westkust dan een volle storm woedt, die uitgroeit naar zware storm, windkracht 10. Er is een kleine kans op zeer zware storm, windkracht 11. Het zwaartepunt van de storm vindt plaats in de avond en nacht. Verder komen in de avond en nacht buien voor met zeer zware windstoten tot orkaankracht voor, dat is tot rond 120 km/uur. Verder zijn er vrijdag perioden met regen en wordt het 11 graden.

Tijdens het weekend blijft het flink waaien maar gaat de storm liggen. Ook blijft het onbestendig met vooral zondag regen en liggen de temperaturen rond 7 (zaterdag) tot 11 (zondag) graden.